Gjermania bën hapa pas/ Dushe të ftohtë në Hanover për të kursyer gazin natyror

I pari në mesin e qyteteve të mëdha në Gjermani, Hanoveri fiku ngrohjen dhe vendosi dushe të ftohta në të gjitha ndërtesat publike, në mes të krizës me rrjedhjen e reduktuar të gazit natyror nga Rusia dhe dimrit sfidues për energjinë në vijim.









Tani e tutje, nuk do të ketë ujë të nxehtë për larjen e duarve në ndërtesat publike, as ujë të nxehtë për dushe në pishina, ambiente sportive dhe palestra, raporton BBC.

Në të njëjtën kohë, në altarin e shkurtimeve të energjisë “flijohen” shatërvanët dhe ndriçimi i natës në ndërtesat e mëdha publike.

Rregulla do të ketë edhe për ngrohjen. Ndërtesat publike do të fikin ngrohjen nga prilli deri në fund të shtatorit dhe, në pjesën tjetër të vitit, do të funksionojnë me termostat në 20 gradë – megjithatë me disa përjashtime. Hanoveri do të ndalojë gjithashtu kondicionerët portativë ose ngrohje portative.

Qyteti, thotë kryebashkiaku i Belit Onai, synon të ulë konsumin e energjisë me 15%.

Qeveria gjermane ka përgatitur edhe opinionin publik për mundësinë – e cila tashmë duket e sigurt – për marrjen e masave për të kufizuar konsumin e gazit natyror dhe rritjen e ndjeshme të tarifave.

Ndërkohë, edhe BE-ja ka rënë dakord të reduktojë konsumin e gazit natyror me 15% , megjithëse çdo vend do të ketë lirinë për të zbatuar masat e veta.