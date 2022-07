Kriza ekonomike/ Rama i shtrinë dorën princit Saudit, siguron 50 milionë dollarë investime

Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama është takuar sot me Princin e Kurorës Saudite Mohammed bin Salman bin Abdulaziz. Takimi mes tyre është zhvilluar në Athinë në kuadër të takimeve ndërkombëtare.

Pjesë e diskutimeve kanë qenë edhe investimet e kurorës saudite në Ballkan dhe në Shqipëri. Janë afro 50 milionë dollarë investime saudite që priten të kryen në Shqipëri.

Princi i Kurorës Saudite dhe Kryeministër i Shqipëria rishikuan marrëdhëniet dhe aspektet miqësore të bashkëpunimit dypalësh në fusha të ndryshme

Lartësia e Tij Mbretërore Princi Mohammed bin Salman bin Abdulaziz, Princi i Kurorës dhe Zëvendëskryeministri saudit, dhe Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka zhvilluar një takim të zgjeruar në Athinë, Greqi, të mërkurën, ku të dy palët diskutuan marrëdhëniet miqësore dhe mjetet e bashkëpunimit në fusha të ndryshme dhe mënyrat për t’i mbështetur dhe zhvilluar ato, përveç rishikimit, zhvillimet dhe përpjekjet rajonale dhe ndërkombëtare të bëra në respektin e tyre.

Në takim u diskutua edhe mënyrat për konsolidimin e ekonomisë, partneriteti mes dy vendeve dhe rritja e bashkëpunimit mes dy palëve në fushën politike, duke rritur investimet dhe koordinimi në rajon dhe ndërkombëtar çështje me interes të përbashkët.

Kryeministri shqiptar shprehu vlerësimin e tij të sinqertë për vendimin e Mbretërisë së Arabisë Saudite për të mbështetur vendin e tij me një shumë prej 50 milionë dollarësh, dhe për Publikun

Synimi i Fondit të Investimeve për të eksploruar shanset e investimit në Shqipëria me vlerë 200-300 milionë dollarë.

