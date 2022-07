Marina Ovsianikova/ Gazetarja ruse u shpall fajtore për “shpifje ndaj forcave të armatosura ruse”

Ish-gazetarja e televizionit shtetëror rus, Marina Ovsyannikova u shpall fajtore sot për shpifje ndaj forcave të armatosura ruse me postime në rrjetet sociale që dënojnë veprimet ushtarake të Rusisë në Ukrainë.

“Provat vërtetojnë fajësinë e Ofsianikova. Nuk ka arsye për të dyshuar vërtetësinë e tyre”, tha gjyqtari pas një seance të shkurtër, të cilën gazetari e cilësoi si “absurde”.

Kujtojmë se gazetarja u bë e njohur në mbarë botën për protestën e saj “on air” kundër luftës së Putinit në Ukrainë në mes të marsit, ajo u arrestua nga autoritetet dhe pak orë më vonë u lirua.

Russian state TV interrupted by “No War” protest. Maria Ovsyannikova, a Channel One employee, rushed in front of the camera with a poster saying “stop the war, don’t believe the propaganda.” #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/kA1OrBqeHw

— www.paulmcerlane.net (@paulmcerlane) March 14, 2022