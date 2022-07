“Nëse luani me zjarrin do digjeni”/ Kina i tregon ‘dhëmbët’ SHBA-së: Nancy Pelosy nuk duhet të udhëtojë në Tajvan

Presidenti Joe Biden dhe homologu i tij kinez Xi Jinping zhvilluan një diskutim të gjatë dhe të sinqertë rreth Tajvanit të enjten ndërsa tensionet midis Uashingtonit dhe Pekinit rriten, pavarësisht shpresës së dikurshme të Biden për të stabilizuar marrëdhëniet më të rëndësishme në botë.









Çështja është shfaqur si një pikë serioze mosmarrëveshjeje, pasi zyrtarët amerikanë i frikësohen një lëvizjeje më të afërt kineze në ishullin vetëqeverisës dhe pasi një vizitë e mundshme e kryetares së Dhomës Nancy Pelosi shkakton paralajmërime nga Pekini dhe një përpjekje të përbashkët nga administrata Biden për të parandaluar tensionet nga spirale në konflikt.

Çështja u diskutua gjatë në telefonatën dy orë e 17 minuta të enjten. Xi i ofroi një paralajmërim ogurzi Bidenit, sipas versionit të ngjarjeve të Kinës.

“Opinioni publik nuk duhet të cenohet dhe nëse luani me zjarrin ju digjeni. Shpresoj që pala amerikane ta shohë qartë këtë”, i tha ai Bidenit, sipas agjencisë shtetërore të lajmeve të Kinës.

Rrëfimi i Shtëpisë së Bardhë për thirrjen ishte më pak specifik.

“Për Tajvanin, Presidenti Biden theksoi se politika e Shteteve të Bashkuara nuk ka ndryshuar dhe se Shtetet e Bashkuara kundërshtojnë fuqimisht përpjekjet e njëanshme për të ndryshuar status quo-në ose për të minuar paqen dhe stabilitetin përgjatë ngushticës së Tajvanit”, thuhet në një lexim të SHBA-së.

Telefonata ishte biseda e pestë e Biden-it dhe Xi-t që nga shkurti i vitit 2021. Përpara kohe, zyrtarët amerikanë thanë se një sërë temash — nga tensionet që rrethojnë Tajvanin tek konkurrenca ekonomike e deri te lufta në Ukrainë — ka të ngjarë të lindin.

Por shpresat për përmirësimin e konsiderueshëm të lidhjeve me Pekinin ishin të ulëta. Në vend të kësaj, ndihmësit e Biden shpresojnë se ruajtja e një lidhjeje personale me Xi mund të shmangë, më së shumti, një llogaritje të gabuar që mund të çojë në konfrontim.

“Ky është lloji i prirjes së marrëdhënieve që presidenti Biden beson fort në të bërë, madje edhe me kombet me të cilat mund të keni dallime të rëndësishme”, tha këtë javë koordinatori i komunikimit për Këshillin e Sigurisë Kombëtare, John Kirby.

Planifikimi për bisedën telefonike të Biden me Xi-n i parapriu bujës për vizitën e propozuar të Pelosit në Taipei, pasi ishte në diskutime për javë të tëra. Biden po peshon gjithashtu aktualisht nëse do të heqë disa tarifa të kohës së Trump ndaj Kinës në një përpjekje për të lehtësuar inflacionin, megjithëse zyrtarët e Shtëpisë së Bardhë thanë se ai ende nuk e kishte vendosur dhe sugjeruan se tema nuk do të ndikonte shumë në bisedën e tij me Xi.

Në vend të kësaj, është agresioni në rritje i Kinës në rajon – duke përfshirë Tajvanin dhe Detin e Kinës Jugore – në qendër të tensioneve aktuale. Zyrtarët amerikanë kanë frikë se pa linja të hapura komunikimi, keqkuptimet mund të shkojnë në një konflikt të paqëllimshëm.

Kjo përfshin mënyrën se si Pekini i përgjigjet vizitës së mundshme të Pelosit në Tajvan.

Zyrtarët e administratës kanë punuar në heshtje gjatë javës së kaluar për të bindur kryetarin e Dhomës për rreziqet e natyrshme në vizitën e ishullit vetëqeverisës. Sekretari i Mbrojtjes Lloyd Austin tha të mërkurën se kishte folur me Pelosin për të ofruar “vlerësimin e tij të situatës së sigurisë”.

Pelosi nuk ka bërë asnjë njoftim për planet e saj për një udhëtim, të cilat nuk janë finalizuar.

“Unë kurrë nuk flas për udhëtimin tim. Është një rrezik për mua”, tha ajo të mërkurën.

Megjithatë, edhe fjala jozyrtare se i treti në radhë i presidencës amerikane po shqyrtonte një vizitë në Tajvan shkaktoi një përgjigje të madhe nga Pekini, i cili i konsideron vizitat e zyrtarëve të lartë amerikanë si shenjë të marrëdhënieve diplomatike me ishullin.

“Nëse SHBA këmbëngul të ndjekë rrugën e vet, ushtria kineze nuk do të rrijë kurrë duarkryq dhe patjetër do të ndërmarrë veprime të forta për të penguar çdo ndërhyrje të forcës së jashtme dhe skemat separatiste për ‘pavarësinë e Tajvanit’ dhe me vendosmëri të mbrojë sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial. Zëdhënësi i Ministrisë së Mbrojtjes Tan Kefei tha të martën në përgjigje të pyetjeve në lidhje me udhëtimin e raportuar të Pelosit në Taipei.

Shtëpia e Bardhë i quajti ato komente “të panevojshme” dhe “të padobishme”, duke thënë se retorika shërbeu vetëm për të përshkallëzuar tensionet “në një mënyrë krejtësisht të panevojshme”.

Ata zbuluan gjithashtu atë që zyrtarët amerikanë kanë thënë se është një keqkuptim nga zyrtarët kinezë mbi rëndësinë e vizitës së mundshme të Pelosit. Zyrtarët thanë se Kina mund të ngatërrojë vizitën e Pelosit me një vizitë zyrtare të administratës pasi ajo dhe Biden janë demokratë. Zyrtarët e administratës janë të shqetësuar se Kina nuk e ndan shumë Pelosin nga Biden.

Kjo shton presionin ndaj thirrjes së Biden me Xi. Zyrtarët ishin të kujdesshëm nëse vizita e Pelosit do të lindte, apo sa do të ndikonte në bisedë. Por konfuzioni i dukshëm i Kinës mbi dallimet midis Shtëpisë së Bardhë dhe Kongresit mund të injektojë një nivel animus personal në bisedime.

Shqetësimet e zyrtarëve të administratës për udhëtimin e Pelosit janë pjesërisht të rrënjosura në kohën e tij. Do të vinte në një moment veçanërisht të tensionuar, me kongresin e ardhshëm të Partisë Komuniste Kineze, gjatë të cilit Xi pritet të kërkojë një mandat të tretë të paprecedentë, duke ushtruar presion mbi udhëheqjen në Pekin për të treguar forcë. Zyrtarët e partisë kineze pritet të fillojnë të hedhin bazat për atë konferencë në javët e ardhshme.

Me Kinën që raportoi së fundmi performancën e saj më të keqe ekonomike në dy vjet, Xi e gjen veten në një situatë të ndjeshme politikisht përpara takimit të rëndësishëm.

Biden dhe Xi kaluan shumë orë në shoqërinë e njëri-tjetrit kur secili ishte nënkryetar i vendit të tij, duke udhëtuar nëpër Kinë dhe Shtetet e Bashkuara për të krijuar një lidhje. Megjithatë, ata nuk janë takuar ballë për ballë si homologë presidencialë, pasi Xi kryesisht i shmang udhëtimet gjatë pandemisë Covid-19.

Kjo mund të ndryshojë në nëntor, kur një seri samitesh në Azi — duke përfshirë Grupin e 20 në Bali dhe Bashkëpunimin Ekonomik Azi-Paqësor në Bangkok — do të ofrojnë mundësinë për një takim personal. Njerëz të njohur me këtë çështje thanë se zyrtarët amerikanë po kërkojnë të organizojnë një takim të tillë në margjinat e një prej samiteve.

Biden foli për herë të fundit me Xi në mars, kur ai punoi për të bindur udhëheqësin kinez që të mos mbështeste Rusinë në mes të pushtimit të saj në Ukrainë. Zyrtarët kanë vëzhguar nga afër se si Pekini i përgjigjet pushtimit, duke shpresuar se përgjigja kryesisht e bashkuar perëndimore – duke përfshirë një sërë sanksionesh ekonomike dhe miliarda dollarë në dërgesa armësh – dëshmohet ndriçuese ndërsa Kina konsideron veprimet e saj ndaj Tajvanit.

Zyrtarët amerikanë besojnë se ekziston një rrezik i vogël që Kina do të llogarisë gabimisht në përgjigjen ndaj një vizite të mundshme të Pelosit. Zyrtarët e administratës Biden janë të shqetësuar se Kina mund të kërkojë të shpallë një zonë ndalim-fluturimi mbi Tajvan përpara një vizite të mundshme, si një përpjekje për të përmirësuar udhëtimin, duke rritur potencialisht tensionet edhe më tej në rajon, tha një zyrtar amerikan për CNN.

Kjo mbetet një mundësi e largët, thanë zyrtarët. Më shumë gjasa, thonë ata, është mundësia që Kina të shtojë më tej fluturimet në zonën e vetëshpallur të mbrojtjes ajrore të Tajvanit, e cila mund të shkaktojë rinovim të diskutimeve rreth përgjigjeve të mundshme nga Tajvani dhe SHBA, shtoi zyrtari amerikan. Ata nuk detajuan se çfarë do të përfshinin këto përgjigje të mundshme.