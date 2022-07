Sëmundja e Parkinsonit/ Metoda revolucionare e kthen kohën 10 vjet pas

Në fillim të viteve 1990, në Spitalin Universitar Hadassah në Jerusalem, neuroshkencëtari Hagai Bergman zbuloi një zonë në tru që ishte tepër aktive te njerëzit me sëmundjen e Parkinsonit . Studiuesi (tani profesor) vuri re se duke ndryshuar aktivitetin elektrik në këtë zonë, funksioni i tij u përmirësua.









Në vitin 2001, FDA Amerikane (Food & Drug Administration) dha miratimin për aplikimin e një metode të trajtimit të sëmundjes së Parkinsonit, e cila bazohej në zbulimin e Hagai Bergman. Bëhej fjalë për implantimin e elektrodave që shkaktuan stimulim elektrik në zonën specifike të trurit.

Metoda u quajt DBS (Deep Brain Stimulation) dhe aplikimi i saj i parë zyrtar u bë në vitin 2003 me rezultate shumë të kënaqshme për pacientin që iu nënshtrua operacionit nga profesor Alim Benabid në Grenoble të Francës.

Më pas, metoda filloi të aplikohej më gjerësisht tek pacientët me sëmundjen e Parkinsonit, tek të cilët trajtimi me ilaçe nuk kishte efekt, dhe kështu filloi të vendoset në SHBA. Rezultatet e suksesshme i shtynë neurokirurgët, tani në të gjithë botën, të fillojnë jo vetëm aplikimin e kësaj metode, por edhe të hetojnë zbatimin e saj në lidhje me gjendje të tjera, si distonia (çrregullim i lëvizjes i karakterizuar nga kontraktimet e pavullnetshme të muskujve), epilepsia , obsesiviteti. çrregullime, çrregullime të nivelit të vetëdijes dhe sindroma dhe varësi të tjera psikiatrike.

Suksesi i metodës ishte proporcional me të gjitha problemet e mësipërme. Spitali Metropolitan, pionier edhe një herë në Greqi, filloi aplikimin e metodës në vitin 2013, duke u dhënë një shans të dytë pacientëve me sëmundjen e Parkinsonit apo epilepsisë, për të cilët trajtimi medikamentoz nuk funksionoi ose kishte ezauruar potencialin e tij.

Çfarë është stimulimi i thellë i trurit (DBS)

Stimulimi i thellë i trurit (DBS) është i vetmi trajtim invaziv për sëmundjen e Parkinsonit. Bëhet fjalë për një operacion neurokirurgjik, në të cilin përmes vrimave të vogla në kafkë implantohen elektroda mikroskopike në zona të veçanta të trurit (bërthamat e synuara), me qëllim stimulimin e tyre për trajtimin e kushteve specifike neurologjike dhe psikiatrike. Këto elektroda lidhen me tela që kalojnë, nën lëkurë, një rrugë që fillon pas veshit dhe përfundon në gjoks poshtë kockës së klavikulës, me një neurostimulator që implantohet në zonë, gjithashtu nën lëkurë.

Një neurostimulator është një stimulues elektronik (i ngjashëm me stimuluesin e zemrës) që prodhon impulse elektrike që, nëpërmjet telave, arrijnë elektrodat e implantuara dhe ndryshojnë sinjalet nervore që po shkaktojnë problemin e veçantë.

Në cilët pacientë mund të aplikohet metoda DBS?

Për të përcaktuar nëse pacienti do të përfitojë nga vendosja e një neurostimuluesi, kërkohet një ekzaminim i detajuar që përfshin:

Ekzaminimi neurologjik dhe marrja e historisë

Kryerja e një testi LDOPA: gjatë këtij testi pacienti ndërpret trajtimin e tij në mesditë në prag të analizës dhe për 12 orë.

Të nesërmen në mëngjes ai ekzaminohet në gjendjen më të keqe kinetike OFF (më e mira OFF). Më pas atij i jepet një sasi e caktuar dopamine dhe testohet në gjendjen më të mirë motorike ON (më të mirë ON). Për t’u kualifikuar për implantimin e neurostimulatorit, përmirësimi nga OFF në më të mirën ON duhet të jetë mbi 30%. Kjo praktikisht do të thotë që pacienti pas operacionit pret të jetë në këtë gjendje motorike më të mirë ON (best ON) gjatë gjithë ditës pa luhatje si hiperkinezi apo palëvizshmëri. Testi zgjat rreth 2-4 orë.

Kontrolli neuropsikologjik i funksioneve më të larta mendore dhe sferës mendore nga një neuropsikolog-psikiatër

Kryerja e një MRI të trurit.

Në përgjithësi, megjithatë, aplikimi i metodës DBS duhet bërë sa më shpejt që të jetë e mundur në lidhje me fillimin e sëmundjes dhe në çdo rast shumë përpara fazës përfundimtare të saj, në mënyrë që të shmangen rrëzimet, frakturat, pushimi në shtrat dhe paaftësia, dhe për të arritur pavarësinë e pacientit dhe familjes së tij.

Koha e duhur që kjo të ndodhë është kur pacienti ka një nga simptomat e mëposhtme:

Vështirësi të rënda në aktivitetet e përditshme për shkak të sëmundjes për shkak të hiperaktivitetit ose luhatjeve të shpeshta midis periudhave ON dhe OFF

Efekt i mirë i dopaminës në simptomat motorike

Përdorimi i shpeshtë i dopaminës (katër ose më shumë herë në ditë)

Mungesa e sëmundjes mendore ose çmenduri e rëndë

Mjedisi mbështetës

Mosha biologjike deri në 70 vjet

Më pas, metoda DBS arrin diçka të mahnitshme: ” e kthen sëmundjen 10 vjet mbrapa ” siç thuhet. Sipas literaturës ndërkombëtare, ofron një përmirësim mesatar prej 73% të simptomave motorike, 58% ulje të mjekimit dhe 67% të diskinezive. Duhet theksuar se TESTI LDOPA, i cili i paraprin operacionit, i mundëson pacientit dhe mjekut të dinë përqindjen e përmirësimit që do të rezultojë nga operacioni, ndërsa kohëzgjatja e rezultateve të tij është të paktën dhjetë vjet. Dhjetë vjet pavarësi si për pacientët ashtu edhe për të dashurit e tyre

Operacioni

Kirurgjia DBS përfshin dy faza. Në fazën e parë, pacienti është nën sedacion të lehtë, domethënë nuk ndjen dhimbje dhe në të njëjtën kohë mund të flasë me neurokirurgun dhe t’i përgjigjet pyetjeve të tij. Në këtë fazë, elektroda vendosen në zonën e zgjedhur të trurit përmes vrimave të vogla në kafkën e pacientit. Implantimi bëhet nga neurokirurgu me ndihmën e neurologut. Më pas verifikohet funksionimi i duhur i elektrodave dhe pacienti tani është nën anestezi të përgjithshme, vendoset neurostimulatori/pacemaker dhe elektrodat lidhen me të. Kohëzgjatja e të dy fazave të operacionit është afërsisht 4 orë.

Pacienti mund të ngrihet nga shtrati që nga dita e nesërme. Suksesi i operacionit, pra arritja e shkallës së përmirësimit të përcaktuar nga testi LDOPA, varet tërësisht nga: stadi i sëmundjes (sipas studimit EARLYSTIM -2013-, “sa më herët aq më mirë”), zgjedhja e saktë e pacientit, vendosja me sukses e elektrodave, vendosja e parametrave të neurostimulatorit dhe pajtueshmëria e pacientit me udhëzimet e mjekëve.

Pas operacionit

Kohëzgjatja e shtrimit në spital varion, në varësi të ashpërsisë së sëmundjes dhe moshës së pacientit, nga 2 deri në 3 ditë. Për të dalë nga spitali, pacienti duhet të jetë në gjendje të lëvizë rehat, pa luhatje lëvizjeje dhe në mënyrë të pavarur. Për një periudhë prej tre muajsh pas operacionit, neurologi rregullon parametrat e neurostimulatorit. Çdo seancë akordimi zgjat 1-2 orë dhe zhvillohet çdo 4 javë. Pas semestrit, monitorimi bëhet vjetor.

Komplikimet

Komplikimet e kirurgjisë DBS janë minimale dhe zakonisht të kthyeshme, me kusht që ajo të jetë projektuar nga një neurokirurg me përvojë, në një qendër me pajisje moderne dhe të akredituar për procedurën specifike siç është Reparti i Parkinsonit në Spitalin Metropolitan.