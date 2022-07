SHBA në prag të recesionit, ekonomia u tkurr për tremujorin e dytë

Një rënie e mëtejshme u regjistrua në PBB-në e SHBA në tremujorin e dytë të 2022, duke rritur frikën se SHBA mund të jetë tashmë në recesion. Rënia e PBB-së ishte vetëm 0.2%, por ajo u parapri nga një ulje prej 0.4% në tremujorin e parë të vitit, i cili u dominua nga lufta në Ukrainë. Vihet re se në një sondazh të Reuters, analistët ekonomikë prisnin një rikuperim të lehtë përpara shpalljes së të dhënave zyrtare.









Sipas ekspertëve të tregut të cituar nga New York Times, kjo do të thotë se SHBA ka hyrë sërish në një mjedis recesioni, vetëm dy vjet pas recesionit të mëparshëm me të cilin u përball për shkak të koronavirusit.

Gazeta vë në dukje se ekonomia amerikane nuk i plotëson ende kriteret për t’u konsideruar zyrtarisht në recesion, por – siç thotë – të dhënat lënë pak dyshime se vrulli i rimëkëmbjes ka humbur.

“Ne nuk mendojmë se jemi në një recesion tani, por gjëja më e rëndësishme është dobësimi i kërkesës”, tha kryeekonomisti i Bankës së Amerikës – gjë që nuk është domosdoshmërisht një gjë e keqe, pasi banka qendrore e SHBA po përpiqet për të zbutur inflacionin nëpërmjet rritjeve agresive të normave të tij të interesit.

Megjithatë, tani ka mjaft parashikime se rritja e madhe e normave të interesit nga FED do të çojë në një recesion në ekonominë amerikane, ndërsa në të njëjtën kohë flitet për gjithnjë e më shumë familje që luftojnë për të përballuar çmimin gjithnjë në rritje. mjedisi që po merr formë.