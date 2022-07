2 turistë izraelitë të vdekur dhe 5 të plagosur në një aksident rrugor në Egjipt!

Një aksident automobilistik në Gadishullin Sinai të Egjiptit të enjten vrau dy turistë izraelitë dhe la pesë të plagosur, tha ministria e jashtme izraelite.









Sipas shërbimeve izraelite të urgjencës, të plagosurit u transportuan në spitalet në Izrael. Asnjëri nuk ka pësuar lëndime të rrezikshme për jetën.

Sinai i Egjiptit, veçanërisht pjesa jugore e tij, ka qenë prej vitesh popullor me turistët izraelitë. Ata mund të udhëtojnë në Sinai pa vizë, ndryshe nga kontinenti i Egjiptit. Trafiku u ngadalësua për shkak të kufizimeve të udhëtimit gjatë pandemisë, por këtë vit duket se do të jetë në të njëjtin nivel me ato para shpërthimit të koronavirusit. Sezoni i pikut do të vazhdojë gjatë verës.

Autoriteti i Aeroporteve të Izraelit tha se 1.4 milionë izraelitë kaluan në Sinai me makinë në vitin 2019. Agjencia mbikëqyr kalimin Taba me Egjiptin. Këtë vit, më shumë se 330,000 turistë izraelitë kaluan në Egjipt deri në fillim të qershorit, tha agjencia.

Aksidentet vdekjeprurëse të trafikut marrin mijëra jetë çdo vit në Egjipt. Në janar, të paktën 16 persona humbën jetën dhe 18 të tjerë u plagosën kur një mikrobus u përplas me një autobus të transportit publik në Sinai. Një agjenci statistikore e qeverisë egjiptiane tha se 7,101 njerëz u vranë nga aksidentet e trafikut në Egjipt vitin e kaluar.