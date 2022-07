Aleatët e harruar të Amerikës në Ballkan!

Sulmi i plotë i Rusisë ndaj Ukrainës ka sjellë në plan të parë ndarje të thella midis zërave pro-perëndimorë dhe prorusë në një pjesë tjetër të Evropës, gjithashtu – në Ballkanin Perëndimor. Imazhet që dalin nga Ukraina të mizorive nga forcat e Vladimir Putin kanë ringjallur kujtimet e tmerreve të përjetuara nga Bosnja dhe Kosova në vitet 1990 nga Serbia e Slobodan Millosheviçit.









Perspektiva e rritjes së ngjashme të kërcënimeve të konfliktit të dhunshëm, të nxitura në një masë të konsiderueshme nga Putini, në Ballkanin Perëndimor, veçanërisht në Bosnje dhe Kosovë, ka ripërtërirë vëmendjen ndaj idesë së NATO-s për të rritur rolin e saj atje. Aleanca ka pasur një “operacion të mbështetjes së paqes” në Kosovë që nga viti 1999, por ia dorëzoi ato përgjegjësi në Bosnjë një force të Bashkimit Evropian në vitin 2004, duke ruajtur një prani për të mbështetur aspiratat e Bosnjës për anëtarësim. Një sondazh i fundit tregon se mbështetja për anëtarësimin në NATO mbetet e fortë në të dy vendet, me përjashtim të qarqeve serbe të ndezura nga dezinformatat.

Duke marrë parasysh rritjen e tensioneve në rajon – siç ilustrohet këtë javë nga protestat në rrugë në Bosnje mbi një lëvizje të planifikuar nga Përfaqësuesi i Lartë i emëruar ndërkombëtarisht për të imponuar ndryshime në ligjin zgjedhor, NATO duhet të shfrytëzojë këtë interes dhe vrullin që aleanca ka fituar nga unifikimi i saj. duke mbështetur Ukrainën që të tërhiqet më seriozisht në Bosnje dhe Kosovë. Mund ta bëjë këtë ose duke forcuar praninë e trupave të saj ose duke përshpejtuar hyrjen e Bosnjë-Hercegovinës dhe Kosovës në NATO. Me Shtetet e Bashkuara që mbeten anëtari më i fuqishëm i NATO-s dhe duke marrë parasysh historinë e saj me Bosnjën dhe Kosovën, roli i saj do të jetë kyç.

NATO përgjithësisht shihet në mënyrë të favorshme në shumë prej vendeve anëtare të rajonit, të cilat tani përfshijnë Slloveninë, Kroacinë, Malin e Zi dhe së fundmi Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Midis shteteve joanëtare të NATO-s, mbështetja për anëtarësimin e plotë të aleancës u rrit në Bosnje dhe mbetet e lartë në Kosovë, sipas rezultateve të një sondazhi mbarë rajonal të kryer nga Instituti Republikan Ndërkombëtar (IRI) gjatë ndërtimit të Rusisë në pushtimi në shkallë të plotë në shkurt. Bosnja dhe veçanërisht Kosova mbeten dukshëm pro-amerikane dhe pro-perëndimore. Në Bosnje, anëtarësimi në NATO mbështetet nga 69 përqind e boshnjakëve dhe 77 përqind e kroatëve, por vetëm 8 përqind e serbëve, duke vendosur mbështetjen e përgjithshme në 51 përqind. Në Kosovë, mbështetja për NATO-n është edhe më e lartë: 82 përqind e shqiptarëve janë pro anëtarësimit të plotë në NATO kundrejt 7 përqind të serbëve.

Pikëpamjet e SHBA-së, Biden

Në Bosnje dhe Kosovë, pikëpamjet shumë ose disi të favorshme për Gjermaninë (77 për qind dhe 89 për qind, respektivisht), Turqinë (71 për qind dhe 83 për qind) dhe Shtetet e Bashkuara (64 për qind dhe 88 për qind) tejkalojnë pikëpamjet e favorshme për Rusinë (49 për qind) dhe 12 për qind) ose Kina 52 për qind dhe 15 për qind). Në Serbi, nga ana tjetër, 91 për qind kanë pikëpamje shumë ose disi të favorshme për Rusinë, dhe 84 për qind mendojnë kështu për Kinën, ndërsa vetëm 30 për qind kanë pikëpamje të favorshme për Shtetet e Bashkuara.

Pikëpamjet për Shtetet e Bashkuara janë shumë pozitive veçanërisht në mesin e popullatës myslimane të rajonit. Ndarja etnike e sondazhit të IRI zbulon se boshnjakët (muslimanët boshnjakë) dhe shqiptarët e Kosovës (të cilët janë myslimanë) janë aleatët më besnikë të Amerikës në këtë rajon, me 80 për qind të boshnjakëve në Bosnje që kanë një opinion të favorshëm për Shtetet e Bashkuara, krahasuar me vetëm 36. për qind e serbëve dhe 59 për qind e kroatëve. Në të kundërt, 89 për qind e serbëve të Bosnjës kishin një opinion të favorshëm për Rusinë. Në Kosovë, 94 për qind e shqiptarëve të Kosovës kishin një pikëpamje të favorshme për Shtetet e Bashkuara.

Kur bëhet fjalë për perceptimet e kërcënimeve të huaja, në Bosnje, 60 për qind e boshnjakëve e konsiderojnë Rusinë “kërcënimin apo kërcënimin politik” të tyre më të madh, siç e shpreh anketa, ndërsa 45 për qind e serbëve i vendosin Shtetet e Bashkuara në atë kategori. Në mënyrë të ngjashme në Kosovë, 69 për qind e konsiderojnë Rusinë si kërcënimin më të madh, ndërsa 54 për qind thonë të njëjtën gjë për Kinën, ndërsa vetëm 20 për qind do të thonë atë të Shteteve të Bashkuara.

Presidenti Joe Biden, i cili ende kujtohet me dashuri nga shumë njerëz në Bosnje dhe Kosovë për fjalimet e tij të zjarrta në mbështetje të dy vendeve, ndërsa ata u përballën me sulmet politike dhe ushtarake serbe në vitet 1990, kur ai ishte senator i SHBA-së, mbetet një figurë popullore. Vlerësimi i përgjithshëm i favorizimit të tij në Bosnje qëndron në 48 për qind, duke përfshirë 69 për qind të boshnjakëve, megjithëse vetëm 15 për qind të serbëve të Bosnjës. Në të kundërt, 83 për qind e serbëve të Bosnjës kishin një opinion të favorshëm për Putinin.

Duke pasur parasysh se Bosnja është e ndarë, sipas Marrëveshjes së Paqes të Dejtonit të vitit 1995, që i dha fund luftës, në dy “entitete” politike shumë autonome, siç quhen ato, gjetjet paraqesin një ndarje të ashpër, pothuajse të ngjashme me Luftën e Ftohtë brenda vendit të vogël ballkanik. . Njëri prej entiteteve është i populluar pothuajse ekskluzivisht nga serbët ortodoksë dhe tjetri kryesisht nga boshnjakët myslimanë dhe një pakicë katolike kroate.

Mund të jetë befasi që, pavarësisht imazhit të ndotur të Amerikës në të gjithë Lindjen e Mesme, shumica dërrmuese e myslimanëve në Ballkanin Perëndimor – boshnjakë në Bosnje dhe shqiptarë në Kosovë (si dhe në Maqedoninë e Veriut, për këtë çështje) – janë fort pro- amerikane në orientimin e tyre. Sondazhi i IRI tregoi se, në Bosnje, 42 për qind në përgjithësi dhe 58 për qind e boshnjakëve favorizojnë një politikë pro-Bashkimit Evropian dhe pro-perëndimore. Në Kosovë, 84 për qind e shqiptarëve favorizojnë një kurs të tillë perëndimor.

Lidhjet e qëndrueshme me SHBA

Duke gërmuar më thellë, kjo ka kuptim. Që nga fillimi i saj në 1949, NATO ka ndërhyrë vetëm dy herë për të mbrojtur një popullsi myslimane të rrezikuar nga jomuslimanët: në Bosnje në 1994 dhe 1995 për të mbrojtur boshnjakët nga gjenocidët serbë dhe në Kosovë në 1999 për të mbrojtur shqiptarët nga sulmi i trupave dhe paramilitëve serbë. forcat. Ndërkohë që vendet muslimane u siguruan armë homologëve të tyre në atë kohë dhe disa luftëtarë rrodhën në Bosnje – duke nxitur dezinformimin serb edhe sot e kësaj dite, edhe pse boshnjakët vazhdimisht u pushkatuan nga makineria e luftës serbe – asnjë vend me shumicë myslimane nuk ishte kurrë i gatshëm të dërgonte avionë në mbrojtje të myslimanëve të rrethuar të Ballkanit, madje as më të afërmit, Turqisë.

Shtetet e Bashkuara, megjithatë, e bënë. Dhe pas luftërave në të dy vendet, mijëra trupa amerikane dhe aleate u vendosën atje për vite me radhë për të ruajtur paqen. Ata janë ende në Kosovë dhe NATO mban një seli ushtarake në Bosnje për të mbështetur reformat e nevojshme për anëtarësimin e mundshëm në aleancë dhe për të mbështetur forcën e BE-së. Këto partneritete kanë mbështetur prej kohësh bashkëpunimin e ngushtë ushtarak dhe politik. Dhe siç tregojnë rezultatet e IRI-së, marrëdhëniet kanë çuar në perceptimin afatgjatë të shumë muslimanëve dhe kroatëve në Ballkanin Perëndimor se anëtarësimi në ombrellën e sigurisë së NATO-s është mënyra më e qëndrueshme për të mbrojtur kufijtë e njohur ndërkombëtarisht të Bosnjës dhe Kosovës kundër aspiratave irredentiste të Serbisë, aleati nr. 1 i Moskës në rajon.

Kjo është veçanërisht e vërtetë në rastin në Bosnje, ku tensionet janë përshkallëzuar vitet e fundit pasi serbët e mbështetur nga Rusia atje dhe aleatët e tyre në Serbinë fqinje agjitojnë që entiteti me shumicë serbe, Republika Srpska, të shkëputet. Është e rëndësishme të theksohet korrelacioni i nacionalizmit të krahut të djathtë në Serbi dhe nga serbët e Bosnjës me një qëndrim pro-rus: një studim i fundit nga Pew Research zbuloi se evropianët që mbështesin partitë populiste të krahut të djathtë në vendet e tyre kanë më shumë gjasa të shprehin besimin te Putini dhe marrëdhëniet e tij në çështjet botërore. Modele të ngjashme janë vërejtur midis mbështetësve të partive populiste të krahut të djathtë në Gjermani (Alternativa për Gjermaninë), MB (Reforma në Mbretërinë e Bashkuar), Francë (Tubimi Kombëtar) dhe Suedi (Demokratët e Suedisë), si në mbështetësit e liderit secesionist serb të Bosnjës Milorad Dodik apo fqinji i tij, presidenti serb Aleksandar Vuçiç.

Pra, duke pasur parasysh mbështetjen intensive të Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, si u zhvillua kjo situatë e rrezikshme në Ballkanin Perëndimor? Vlen të kujtohet se, duke filluar nga viti 2004, Shtetet e Bashkuara filluan të shkëputen nga rajoni me besimin se Bashkimi Evropian mund të menaxhojë situatën. Uashingtoni po ripërqendrohej te Iraku dhe Afganistani dhe liderët e tij shpresonin në heshtje se pranimi në BE do të siguronte përfundimisht paqen dhe prosperitetin e rajonit. Megjithatë, gjatë viteve të fundit, shumë analistë dhe intelektualë në Ballkanin Perëndimor kanë arritur në përfundimin se qasja e BE-së ndaj rajonit ishte e padrejtë, pasi liderë si francezi Emmanuel Macron ndërmorën veprime për të penguar zgjerimin e mëtejshëm të BE-së dhe zyrtarët e BE-së që merren shpesh me rajonin. i mungonte kuptimi më themelor i dinamikës së grimcuar të politikës transnacionale dhe marrëdhënieve etnike.

Rënia e besimit në institucionet demokratike

Politika që rezultoi e BE-së ndaj nacionalistëve dhe gatishmëria e saj për të bërë marrëveshje me ta në kurriz të shumicës së zyrtarëve të zgjedhur dhe interesave të qytetarëve arriti në zbutje dhe përfundimisht çoi në rënien e besimit në institucionet demokratike, zhgënjim të thellë në sistemin politik dhe një zhgënjim të përgjithshëm. mosinteresim për reforma të mëtejshme. Rrjetet e korrupsionit dhe patronazhit që përfshinin figura politike të rrënjosura mirë penguan reformat kuptimplote dhe në fund nxitën kthimin demokratik. Sot, shumë qytetarë në rajon nuk e shohin më anëtarësimin në BE si një perspektivë realiste, megjithëse siç tregoi sondazhi i IRI-së, interesi mbetet i lartë – 76 për qind në Bosnje dhe 85 për qind në Kosovë. Retorika e përtërirë luftarake dhe revizionizmi historik po përdoren edhe një herë me shkathtësi nga liderët pro-rusë si Dodik dhe Vuçiç dhe ministri i Brendshëm i Vuçiçit, Aleksandar Vulin për të mbrojtur ndarjen, për të mohuar gjenocidin e Srebrenicës dhe për të krijuar një Serbi të Madhe të gjoja.

Ndërsa Shtetet e Bashkuara rimësojnë me dhimbje herë pas here, kur largohen nga një rajon i caktuar, të tjerët e mbushin shpejt vakumin dhe luajnë sipas rregullave të tyre. Kostoja e rihyrjes në rastin e një lufte të ripërtërirë është, si rregull, gjithmonë astronomikisht më e lartë, ndërsa çmimi i vakumit të mbetur ndërkohë do të paguhet domosdoshmërisht në rast të zvogëlimit të ndikimit dhe paqëndrueshmërisë rajonale. Ne kemi parë kostot e një vakumi të tillë më së fundi në Afganistan, ku talibanët sundojnë me vendosmëri të gjithë vendin. Dhe ne e pamë këtë në Irak, ku tërheqja e SHBA-së në vitin 2011 bëri vend për shkatërrimet e ISIS-it teksa u ngrit nga hiri i lënë pas, dhe në ndikimin e Iranit përmes përfaqësuesve të tij politikë dhe paraushtarakë. Ndoshta, edhe në Ukrainë, Shtetet e Bashkuara tërhoqën misionet e tyre të zhvillimit dhe BE-ja dhe NATO-ja ngecën me kohë në dhënien e anëtarësimit apo edhe shtigje të qarta në atë drejtim.

E njëjta gjë nuk duhet të lejohet të ndodhë në Ballkanin Perëndimor, ku Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë investuar ndjeshëm që nga vitet 1990 dhe ku mbështetja popullore për Shtetet e Bashkuara dhe NATO-n është e lartë.

Përpara se Rusia të hapë një teatër tjetër lufte nëpërmjet përfaqësuesve të saj, Shtetet e Bashkuara duhet të rikalibrojnë politikën e tyre për të rivendosur ndikimin e SHBA-së – dhe përfundimisht transatlantik – në rajon.

