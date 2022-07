Berisha denoncon ‘lëvizjen’ e Edi Ramës: Ka vendosur ‘black out’ e plotë në Thesarin online të Shtetit, s’do që të gjeni paratë që merr për …

Duke folur për bashkëpunimin me Partinë e Lirisë dhe Ilir Metën, ish kryeministri Sali Berisha tha se koalicioni “do jetë i shumëllojtë, por në këtë betejë jemi një front për shpëtimin e Shqipërisë”.

Berisha ka denoncuar dhe bllokimin që është bërë për aksesin e Thesarit online të Shtetit.

“Nga 2 qershori Edi Rama ka vendosur black out se nuk do që ju të gjeni paratë që merr Rama për Gugaljan dhe Veliaj për Zoton e Mërtirin, s’do të kontrollohen më transfertat në organizatën e tyre kriminale dhe jo vetëm në atë por në shumë drejtime të tjera ndaj dhe ai ka vendosur në një akt të paprecedentë, black out e plotë në Thesarin online të Shtetit”, tha Berisha.