Çfarë po ndodh me Instagramin? Pse platforma po shkon drejt modelit Tik Tok

A ju është dukur Instagram-i më ndryshe kohëve të fundit? Me siguri se po shihni shumë më shumë video sesa fotografi dhe shumë më shumë postime nga njerëz që nuk i njihni sesa nga ata që i ndiqni.

Transformimi i Instagram-it është diçka që po ndodh përnjëmend. Rrjeti social e ka marrë një vendim të diskutueshëm dhe, sipas shefit të tij, Adam Mosseri, ai nuk ka për t’u ndryshuar në të ardhmen e afërt.

Nëpërmjet një videoje, Mosseri i ka adresuar “shqetësimet” e përdoruesve të platformës, të cilën e zotëron gjiganti Meta Platforms, pjesë e të cilit është edhe rrjeti social Facebook.

There’s a lot happening on Instagram right now.

I wanted to address a few things we’re working on to make Instagram a better experience.

Please let me know what you think pic.twitter.com/x1If5qrCyS

— Adam Mosseri (@mosseri) July 26, 2022