E do tradita/ Futbollisti i Napolit shkëlqen me këngën ‘Gangam Style’ (VIDEO)

Dy ditë më parë Napoli njoftoi nënshkrimin me futbollistin Kim Min Jae. Napolitanët bënë gjithçka për ta veshur atë me ngjyrat e tyre me portierin e Koresë së Jugut që më parë luante për Fenerin.









Kim i egër i është bashkuar kampit stërvitor të Napolit por duhet të prezantohet edhe me shokët e tij. Sipas zakonit që ekziston në ekip, çdo lojtar i ri duhet të prezantohet me një këngë!

View this post on Instagram A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli)

Kështu gjatë darkës, në Castel di Sangro, Kim zgjodhi “Gangnam Style”, hiti global i 2012-ës nga ylli i popit Psy dhe dha një shfaqje unike që i shpërtheu shokët e skuadrës!

View this post on Instagram A post shared by SSC Napoli (@officialsscnapoli)