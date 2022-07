Hakerat godasin sërish, nxjerrin të dhënat e opozitës iraniane në Shqipëri!

Pasi hakerat goditën dhe paralizuan të gjitha shërbimet online të shtetit shqiptar duke publikuar një pjesë të mirë të dhënave të përftuara nga sistemi e-Albania dhe duke fshirë disa prej serverëve virtualë, ata kanë publikuar dokumente të tjera.









Këtë radhë bëhet fjalë për të dhënat personale të grupit të muxhahedinëve, konkretisht të opozitës iraniane, të vendosur në Manzë të Durrësit.

Megjithëse kryeministri Edi Rama disa ditë më parë dhe sot drejtoresha e AKSH-it Mirlinda Karçanaj kanë dhënë garanci se të dhënat janë të sigurta, në faqen online të quajtur “HomelandJustice.ru” (“Drejtësi për Atdheun”), kanë përfunduar të publikuara lejet e qëndrimit të muxhahedinëve, afatin e qëndrimit të tyre, bashkë me fotot personale, datën e lindjes, gjininë dhe vendndodhjen e tyre në Shqipëri.

Në rastin e dokumenteve të lejes së qëndrimit ato janë lëshuar nga Ministria e Brendshme në bashkëpunim me Policinë e Shtetit dhe Drejtorinë e Përgjithshme të Kufirit dhe Migracionit.

Gjithashtu po në këtë uebiste janë publikuar edhe kartat e shëndetit së bashku me statusin e tyre si azilkërkues dhe afatin përkatës, të disa prej përfaqësuesve të opozitës iraniane të vendosur në Manzë. Për të ruajtur privatësinë e tyre, Panorama.al ka mbuluar të dhënat personale.

Në kryefaqe të këtyre dokumenteve, hakerat shkruajnë se “krimi nuk paguan, as korrupsioni po ashtu”. Ndërsa vijojnë duke shkruar më tej se “pse duhet të shpenzohen pasuritë tona për strehimin dhe financimin e grupit terrorist të Muxhahedin-e Khalq, ndërsa shqiptarët tanë të varfër dhe të privuar ende po vuajnë? Ushqim dhe strehim falas për mbi 2000 të huaj armiqësorë me një histori të tmerrshme terrori dhe vrasjesh? Nuk mund të gjenit diçka më të keqe? Çfarë ju bëri të jeni kaq të pavëmendshëm ndaj njerëzve tuaj? Krimi nuk paguan, as korrupsioni po ashtu”.

Ky është publikimi i dytë i dokumenteve sensitive pas atyre të disa ditëve më parë ku publikuan materiale të rëndësishme të institucioneve shqiptare.

Ato nisin që me emërime punonjësish në administratë, shkresa nga AKSHI, shkresë të vetë drejtoreshës së AKSH-it, Mirlinda Karçanaj, dokumente nga Ministria e Infrastrukturës apo edhe kërkesë për të vizituar kompaninë prodhuese turke të dronëve të famshëm “Bayraktar”.