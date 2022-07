Humbja e nuhatjes parashikon këtë sëmundjeje të rrezikshme – Nuk është Covid-19

Humbja graduale e nuhatjes, sipas një studimi në Alzheimer’s & Dementia: Journal of the Alzheimer’s Association, mund të jetë një shenjë e hershme e rënies njohëse dhe e predispozuar për ndryshime strukturore në zonat e trurit të lidhura me sëmundjen e Alzheimerit dhe demencën.









Studiuesit në Universitetin e Chicago Medicine kryen këtë studim gjatësor duke u fokusuar në nuhatjen e 515 të rriturve të moshuar që jetojnë në shtëpi pleqsh (FCU) ose në komunitetet e pensionistëve në Illinoisin Veriore. Të dhënat ishin pjesë e Projektit të Kujtesës dhe Plakjes së Universitetit Rush (MAP), një grup studimi i filluar në 1997 për të hulumtuar sëmundjet kronike të plakjes dhe sëmundjet neurodegjenerative si sëmundja e Alzheimerit.

Ekipi hulumtues është optimist se ata janë afër zbulimit të hershëm të rënies njohëse te pacientët përmes aromave: “Ky është një tjetër tregues se ndryshimet në nuhatje janë një tregues i mirë i ndryshimeve strukturore në rajone specifike të trurit”, vëren autori kryesor Jayant M. Pinto, profesor i kirurgjisë në Universitetin e Çikagos dhe një specialist ORL që studion sëmundjet e shqisave të nuhatjes dhe sinuseve paranazale.

Të udhëhequr nga aroma

Ekipi shkencor u përpoq të përcaktonte nëse ishte e mundur të identifikoheshin ndryshimet në tru që lidhen me humbjen e nuhatjes dhe funksionit njohës të një personi me kalimin e kohës. Siç shpjegon Rachel Pacyna, studente e vitit të katërt në Shkollën e Mjekësisë Pritzker të Universitetit të Çikagos dhe autori kryesor i studimit, “hipoteza është se njerëzit me një ndjenjë të nuhatjes në rënie të shpejtë me kalimin e kohës do të ishin më keq – dhe më shumë gjasa të kanë probleme me trurin dhe madje zhvillojnë sëmundjen e Alzheimerit – nga njerëzit që kanë një ndjenjë të nuhatjes në rënie të ngadaltë ose të mbajtur normale.

Pjesëmarrësit u testuan çdo vit për aftësinë e tyre për të identifikuar aromat e caktuara, statusin e tyre njohës dhe shenjat e mundshme të demencës, midis parametrave të tjerë shëndetësorë. Disa kishin gjithashtu një MRI.

Ai zbuloi se rënia e shpejtë e shqisës së nuhatjes së një personi gjatë një periudhe të njohjes normale parashikonte karakteristika të shumta të sëmundjes Alzheimer, të tilla si vëllimi më i vogël i lëndës gri në zonat e trurit të lidhura me nuhatjen dhe kujtesën, njohjen e dëmtuar dhe një rrezik më të lartë të demencës. Në fakt, rreziku i humbjes së shqisës së nuhatjes ishte i ngjashëm me të paturit e gjenit APOE-e4, një faktor i njohur rreziku gjenetik për zhvillimin e sëmundjes Alzheimer.

Ndryshimet ishin edhe më të theksuara në rajonet primare të nuhatjes, duke përfshirë amigdalën dhe korteksin entorhinal, i cili është një hyrje e rëndësishme për hipokampusin, një rajon kritik në sëmundjen e Alzheimerit.

Ajo për të cilën shpresojnë shkencëtarët tani është kërkimi i vazhdueshëm dhe hetimi praktik i testeve të nuhatjes në klinika si një mjet për shqyrtimin dhe monitorimin e pacientëve për shenjat e demencës së hershme dhe për zhvillimin e trajtimeve të reja.

Në fund të fundit, testi i nuhatjes është një mjet i lirë dhe i lehtë për t’u përdorur, i cili përbëhet nga një sërë shkopinjsh, të cilat janë të ngopura me një aromë të veçantë. Subjektet duhet të identifikojnë aromat nga një grup prej katër opsionesh.