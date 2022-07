Kriza e naftës, shqiptari i vjedh grekut 240 litra karburant në vendin ku punonte. E kap policia, ia kthen sërish pronarit

Një 31-vjeçar shqiptar është arrestuar nga policia greke pasi është kapur duke vjedhur 240 litra lëndë djegëse nga pika e karburantit, ku punonte.









Sipas policisë, në orët e para të mëngjesit të 27 dhe 28 korrikut, i riu shqiptar u kap duke vjedhur nga biznesi 12 kontejnerë të vegjël me 240 litra lëndë djegëse të lëngshme, me vlerë totale 450 euro.

Njoftimi i policisë greke:

Një i huaj u arrestua paraditen e djeshme (28 korrik 2022) në rajonin e Halkidikit nga efektivë të Departamentit të Sigurisë Polygyros. Siç rezultoi nga hetimet, në orët e para të datës 27 dhe 28 korrik, ai ka vjedhur nga biznesi ku punonte, 12 kontejnerë me gjithsej 240 litra lëndë djegëse të lëngshme, me vlerë totale 450 euro. Ai u arrestua në mjetin e tij teksa po transportonte kontejnerët me lëndë djegëse të lëngshme, të cilat i janë konfiskuar dhe i janë dhënë pronarit të biznesit.