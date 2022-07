Lidhjet ruse me të djathtën italiane kërcënojnë fushatën zgjedhore të Melonit

Pasi qeveria e koalicionit të Mario Draghit u shemb, duke e zhytur Italinë në trazira të reja, një pyetje shqetësuese qëndron në ajër: A ishte i përfshirë Kremlini?









Dy incidente që përfshijnë kontakte midis krerëve të partive të krahut të djathtë dhe diplomatëve rusë kanë shkaktuar një raund të përplasjeve në Romë ndërsa fushata zgjedhore po fillon.

Sherri kërcënon të dëmtojë pozitën e Giorgia Melonit, lideres së partisë popullore të ekstremit të djathtë ‘Vëllezërit e Italisë’, e cila do të bëhet kryeministre në krye të një koalicioni të ri të krahut të djathtë pas zgjedhjeve të 25 shtatorit.

Në rrezik më gjerësisht është reputacioni ndërkombëtar i Italisë dhe çështja nëse Roma do të mbetet një pjesë solide dhe e besueshme e aleancës perëndimore kundër agresionit të Vladimir Putinit në Ukrainë.

Në incidentin e parë, në maj, një zyrtar i ambasadës ruse pyeti një këshilltar për punët e jashtme të Matteo Salvinit – aleat i Melonit në partinë e ekstremit të djathtë Liga – nëse ai synonte të tërhiqte ministrat e tij nga koalicioni i Draghit, sipas gazetës La Stampa të enjten, e cila citoi raportet e inteligjencës.

Incidenti i dytë përqendrohet te Silvio Berlusconi, ish-kryeministri i Italisë dhe një aleat i vjetër i Putinit. Sipas raporteve në La Repubblica të premten, Berlusconi, i cili drejton partinë e qendrës së djathtë Forza Italia, foli me ambasadorin rus ditën që ai tërhoqi mbështetjen e tij për qeverinë e Draghit.

Salvini e ka hedhur poshtë raportin dhe Berlusconi ende nuk ka komentuar. Por kundërshtarët e së djathtës po bëjnë bujë.

Enrico Letta, kreu i Partisë Demokratike të qendrës së majtë dhe ish-kryeministri Matteo Renzi kërkuan një hetim nga komisioni parlamentar i inteligjencës. “Fushata zgjedhore po fillon në mënyrën më të keqe të mundshme,” tha Letta. “Ne duam të dimë nëse ishte Putin ai që rrëzoi qeverinë e Draghit. Nëse do të ishte kështu, do të ishte me peshën më të madhe”.

Lia Quartapelle, zëdhënëse e Punëve të Jashtme për Demokratët, i tha POLITICO se raportet ishin “skandaloze” dhe nuk do të ndihmonin shanset e Melonit për t’u bërë kryeministre. “Aleatët do të shikojnë me shqetësim të madh, mendoj. Nëse ndonjë qeveri do të fliste kështu edhe me ambasadën amerikane në këtë mënyrë, do të ishte problem, dhe ne po flasim për ambasadën ruse”. Quartapelle tha se raportet për Salvinin ose Berluskonin nuk do të përmirësonin shanset e Melonit për t’u bërë kryeministre, por ishin të dëmshme për të gjithë të djathtën.

Raportet e gazetave përforcojnë përshtypjen se të djathtët e Italisë janë shumë afër Putinit.

Si Salvini ashtu edhe Berlusconi kanë marrëdhënie të vendosura mirë me rusët. Gjatë viteve Salvini ka shprehur shpesh admirimin e tij për Putinin, duke thënë se ai mund të ishte kryeministër i Italisë dhe kishte veshur një bluzë me fytyrën e Putinit në Parlamentin Evropian. Salvini gjithashtu është shprehur kundër dërgimit të më shumë armëve në Ukrainë.

Salvini u detyrua të anulonte një “mision paqeje” në Rusi në maj, pasi doli se përpjekja e tij paralele e diplomacisë nuk kishte autorizimin e qeverisë dhe ambasada ruse kishte paguar për fluturimin e tij në Moskë.

Sa për Berlusconin, ai thuhet se ishte kritik ndaj pozicionit të Draghit për Ukrainën pas telefonatës me ambasadorin rus, i cili pretendoi se pushtimi ishte i nevojshëm sepse rreziku ishte që Ukraina të sulmonte Rusinë.

Në kohën e tij si kryeministër, Berlusconi krijoi një marrëdhënie personale si dhe një miqësi politike me Putinin bazuar në interesat e përbashkëta ekonomike. Kritikat e tij ndaj Putinit që nga pushtimi kanë qenë të heshtura, duke thënë vetëm se ai ishte i zhgënjyer nga udhëheqësi rus.

Ambivalenca e tyre mbi Ukrainën mund të tërheqë një pjesë të konsiderueshme të votuesve që janë kundër dërgimit të armëve në Kiev dhe që i konsiderojnë Rusinë dhe Ukrainën si fajtore njësoj.

Kalaja politike e Salvinit përfshin bazën e fuqisë prodhuese veriore italiane që bën shumë biznes me Rusinë dhe po dëmtohet nga sanksionet.

Por paqartësia ka të ngjarë të dëmtojë besueshmërinë e Salvinit dhe aleatit të Berlusconit në të djathtë, Melonit, i cili po udhëheq në sondazhe. Ajo ka mbajtur një pozicion të qartë pro NATO-s se Rusia është agresore që nga fillimi i luftës, pasi ajo përpiqet të portretizojë veten si një palë duar të respektuara dhe të sigurta.

“Nëse një qeveri e re italiane është më simpatike ndaj Rusisë, do të ishte një shqetësim për aleatët e Italisë,” i tha POLITICO historiania Margaret MacMillan, profesore në Universitetin e Oksfordit, duke shtuar se amerikanët ka të ngjarë të shikojnë me alarm. “Italia mund të vendoset në të njëjtin kamp pro-rus si Hungaria dhe Serbia dhe të bëhet shqetësim për Gjermaninë dhe Francën”.

Salvini i hodhi poshtë raportimet dhe shqetësimet si propagandë nga e majta. Ai u tha deputetëve në një mesazh: “Një e majtë e dëshpëruar dhe e ndarë, me një shërbëtor budalla në ndonjë redaksi, kalon kohën e tyre për të kërkuar fashistë, rusë dhe racistë që nuk ekzistojnë. Më 25 shtator më në fund do të kemi ndryshim”.

Një zëdhënës i Ligës tha se personi që foli me zyrtarin e ambasadës ruse, Antonio Capuano, nuk ka qenë kurrë pjesë formale e Lidhjes, megjithëse i ka këshilluar herë pas here.

Një zëdhënës i Berlusconit nuk iu kthye menjëherë kërkesave për koment.