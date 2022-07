Pasaportat e arta, Ervin Salianji: Qeveria është investuar për të krijuar një ligj për të bërë korrupsion

Deputeti demokrat, Ervin Salianji ka folur këtë të premte për nismën e qeverisë për të shitur shtetësinë shqiptare, duke u shprehur kundër saj teksa theksoi se vendi ynë nuk i ka kapacitetet e duhura për të marrë dhe grumbulluar informacion.

Salianji ka deklaruar për ACQJ se kjo është një nismë që bie erë korrupsioni duke theksuar se asnjë vend i rëndësishëm i Bashkimit Europian nuk ka vënë në zbatim një mekanizëm të tillë.

“Kjo është një nismë që bie korrupsioni pavarësisht se qeveria është investuar për të krijuar një ligj për të bërë korrupsion që t’ia lejojë vetes dhe përfaqësuesve të saj që të japin shtetësinë. Mos harrojmë që Shëipëria është një vend, i cili edhe nëse e kanë në një vend të BE, në dijeninë time asnjë vend i rëndësishëm nuk e ka këtë ligj dhe këtë nismë, por edhe nëse e kanë vende serioze, nuk krahasohen me Shqipërinë, e cila nuk ka kapacitetet e duhura për të marrë informacion dhe grumbulluar informacion. Edhe nëse do ta kishte vullnetin për të qenë një nismë e pastër dhe e ndershme, jo më në situatën kur Shqipëria është përfshirë në listën gri të Moneyval për pastrimin e parave”, shprehet demokrati.