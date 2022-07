Rusia “ka përgatitur plane evakuimi për Putinin në rast se ushtria e tij mposhtet në Ukrainë”, ja dy shtetet që do ti ofrojnë azil

Vladimir Putin dhe miqtë e tij po bëjnë përgatitje për të ikur nga Rusia nëse ushtria e tij mposhtet në Ukrainë, sipas një kanali Telegram që pretendon se vjen nga brenda Kremlinit.









Me ngecjen e ofensivës së tij në Donbas, Ukraina që po përgatitet të rimarrë Kherson dhe ekonomia e tij që po shkatërrohet, diktatori rus është “i vetëdijshëm për mundësinë e një ndryshimi të mprehtë të humorit në vend”.

Javën e kaluar, kanali General SVR raportoi se 69-vjeçari kishte vuajtur nga ‘të përziera të rënda’ gjatë natës, me mjekët pranë shtratit të tij për rreth tre orë, citon Daily Mail.

Në vijim të atij raporti, ata pretendojnë se ‘Vetë Putini dhe shoqëruesi i tij po përgatisin plane për evakuim nga Rusia’.

Mendohet se çdo aeroplan që do të transportonte Putinin dhe familjen e tij jashtë Rusisë do të shkonte në Sirinë e diktaturës, shteti më i afërt miqësor dhe lideri i të cilit, Bashar al-Assad, Putin shpëtoi duke ndërhyrë në luftën civile siriane në 2015.

Sidoqoftë, çdo fluturim nga Rusia në Siri do të duhej të fluturonte përmes hapësirës ajrore të Turqisë, një anëtare e NATO-s.

Nëse lideri i fortë i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, do të refuzonte lejen e aeroplanit me Putinin dhe familjen e tij për të hyrë në hapësirën e tij ajrore, kjo do të prishte në mënyrë efektive rrugën më të shpejtë dhe ndoshta të vetme të arratisjes së tiranit rus.

Erdogan dhe Putin kanë një marrëdhënie komplekse, duke qenë miq dhe armiq në periudha të ndryshme gjatë dekadës së fundit, ndërsa secili lider përpiqet të lundrojë në vendin e tyre përmes një lagjeje sfiduese gjeopolitike.

Irani është një tjetër fuqi rajonale – dhe armik perëndimor – që do të ishte i interesuar për fatin e Putinit.

“Në parim, është e dobishme për Iranin dhe Turqinë që ta mbajnë presidentin rus në mërgim në rezervë, duke e përdorur atë, në varësi të situatës, si një levë apo si mjet pazari”, thekson kanali.

Megjithëse Turqia është anëtare e aleancës ushtarake perëndimore, nën udhëheqjen e Erdoganit, vendi ka prerë rrugën e vet diplomatike në marrëdhëniet ndërkombëtare.

Në fillim të këtij muaji Putin u takua me homologët e tij turq dhe iranianë në Teheran, gjoja për të diskutuar mbi Sirinë.

Nuk është shumë e vështirë të imagjinohet se Erdogan dhe presidenti iranian Ebrahim Raisi diskutuan privatisht mundësinë që Putini të kërkojë azil nga një grusht shteti ose revolucion në shtëpi.

Ndërkohë, forcat ukrainase u tha dje se po fitonin vrull pranë qytetit të pushtuar Kherson.

Sulmet ajrore kanë shkatërruar disa ura duke lënë trupat e mbetura ruse të ndërprera dhe një kundërofensivë për të rimarrë të vetmin qytet të madh që Rusia arriti të pushtonte pritet në javët e ardhshme.

Në shtëpi për Putinin, ekspertët e Yale deklarojnë se Rusia po humbet luftën ekonomike me Perëndimin dhe ekonomia e saj është në rënie katastrofike dhe të pakthyeshme.

Rusia është në litar, me biznesin në tërheqje dhe sanksionet që dëmtojnë në mënyrë katastrofike ekonominë e tyre, pretendojnë ata.

Çdo sektor i vetëm i ekonomisë ruse është në telashe – si importet dhe eksportet e tij janë në rënie dhe aleatët e tij nuk po ndihmojnë dhe në disa raste po përfitojnë në mënyrë aktive.

Me gjendjen kataklizmike të ekonomisë ruse në mendje, nuk është çudi që Putini mund të jetë duke menduar të largohet në Siri.

Por edhe atëherë është e diskutueshme nëse ai do të marrë kujdesin mjekësor që thuhet se i nevojitet.

Kanali General SVR, i cili pretendon se drejtohet nga një ish-oficer i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë, tha në fillim të kësaj jave: ‘Putinit natën e së premtes 22 korrik deri të shtunën 23 korrik kishte nevojë për kujdes urgjent mjekësor.

“Rreth orës 1 të mëngjesit, punonjësit mjekësorë në detyrë në rezidencën [e tij] u thirrën te presidenti. Putin u ankua për të përziera të rënda.

“Njëzet minuta më vonë, u thirr një ekip shtesë mjekësh me mjekët e pranishëm të presidentit.

“Dihet se mjekët kanë ofruar ndihmë dhe kanë qenë pranë Putinit për tre orë, dhe pasi gjendja e presidentit u përmirësua, ata u larguan nga dhomat e tij.

Ai pretendoi se ishte marrë një vendim që në disa ngjarje këtë javë ‘ai do të zëvendësohet me një dyshe’.

Teoria e dyfishtë e trupit u mbështet nga kreu i inteligjencës ushtarake ukrainase, i cili spekuloi se një trup i “dyfish” të Vladimir Putin mund të ishte përdorur për mbërritjen e tij në samitin e Teheranit.

Ndërsa lideri rus dukej i sikletshëm teksa zbriste nga shkallët e avionit të tij presidencial në Teheran, burimet ukrainase vunë në dukje se ai lëvizte jashtëzakonisht shpejt dhe ishte më vigjilent se në paraqitjet e mëparshme publike.

Kryeministri rus dukej i animuar kur përshëndeti palën në pritje, përpara se të hiqte xhaketën dhe të hipte në një limuzinë të blinduar rëndë.

Ishte vetëm hera e dytë që Putin ishte jashtë vendit që nga fillimi i pushtimit brutal të Ukrainës pesë muaj më parë.

Kanali General SVR ka pohuar më parë se Putin vuan nga një sërë sëmundjesh të rënda duke përfshirë kancerin, sëmundjen e Parkinsonit dhe një çrregullim skizoafektiv.