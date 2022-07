Zelenskyy: Ukraina është ‘duke pritur sinjalin’ për të filluar eksportet e grurit

Ukraina është gati të fillojë dërgesat e grurit sipas një marrëveshjeje që ka nënshkruar me Turqinë, Rusinë dhe OKB-në, tha të premten presidenti Volodymyr Zelenskyy.









Zelenskyy vizitoi portin Chornomorsk në Odesa për ngarkimin e anijeve të para. Një deklaratë zyrtare nga zyra e tij tha se “eksportet mund të fillojnë në ditët në vijim”.

“Pala jonë është plotësisht e përgatitur”, tha Zelenskyy. “Ne i kemi dërguar të gjitha sinjalet partnerëve tanë – OKB-së dhe Turqisë, dhe ushtria jonë garanton situatën e sigurisë. Ministri i Infrastrukturës është në kontakt të drejtpërdrejtë me palën turke dhe OKB-në, ne presim një sinjal nga ata që ne mund të fillojë.”

Të enjten, Kombet e Bashkuara thanë se anija e parë mallrash me grurë mund të lundronte të premten.

Duke folur për shtypin, Nënsekretari i Përgjithshëm i OKB-së për Çështjet Humanitare, Martin Griffiths tha: “Ne jemi me shpresë, natyrisht, duke planifikuar, por shpresëdhënëse, që lëvizjet e para të anijeve të ndodhin brenda disa ditësh, me shpresë nesër, jashtë atyre porteve”.

Është ende e paqartë se cilat anije do të jenë të parat që do të largohen nga porti. Ukraina tha se anija e parë do të jetë turke. Ukrainian Shipping Magazine, një botim tregtar, raportoi se një anije me flamur malteze, në pronësi bullgare e quajtur Rojen ka të ngjarë të jetë anija e parë që do të lundrojë nga Ukraina nëpërmjet korridorit të sigurt të Detit të Zi të sapo negociuar.