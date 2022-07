Coronavirusi/ Pse të gjithë po e kapim Omicron? – Hulumtimi jep përgjigjen

Me valën verore të koronavirusit që prish jetën tonë të përditshme, studiuesit po kërkojnë me zjarr arsyet pse mutacioni Omicron – dhe nën-variantet e tij – janë kaq ngjitës.









Një ekip shkencor nga Instituti Gladstone në Kaliforni në bashkëpunim me kompaninë fillestare Curative Inc. zbulon veçori të reja të variantit Omicron që mund të shpjegojnë pse është një lloj shumë më ngjitës se variantet e tjera të virusit SARS-CoV-2.

Në studimin e publikuar në Proceedings of the National Academy of Sciences, ekipi përdori grimca të ngjashme me virusin (VLP) për të studiuar aftësitë e montimit dhe neutralizimit të variantit Omicron.

Ndërsa pandemia vazhdon të evoluojë, shkencëtarët kanë zbuluar se, siç pritej, SARS-CoV-2 ka ndryshuar në disa variante. Hulumtimet e mëparshme kanë treguar se disa nga variantet i bëjnë njerëzit më të sëmurë se të tjerët dhe gjithashtu se disa nga variantet janë më ngjitëse – ato infektojnë njerëzit më lehtë, duke lejuar që më shumë njerëz të infektohen në një kohë më të shkurtër.

Një variant i tillë, Omicron, është gjetur të jetë shumë ngjitës dhe studiuesit synojnë të zbulojnë pse.

Për të mësuar më shumë rreth karakteristikave unike të transmetueshmërisë së variantit Omicron, studiuesit studiuan VLP-të në vend të vetë virusit për arsye sigurie. Në kërkimin e tyre, ata analizuan karakteristikat e katër modeleve VLP të katër varianteve të dukshme të SARS-CoV-2: Omicron, Delta, B.1.1 dhe B.1. Të gjithë u testuan kundër mostrave të antiserumeve të marra nga pacientë të infektuar. Ata zbuluan se antiserat nga pacientët ishin rreth 15 herë më pak efektivë kundër Omicron se B.1, shtami origjinal, edhe pse efekti neutralizues i dy dozave të vaksinës ishte rritur. Dhe duke parë më nga afër mutacionin N që e bën Omicron të ndryshëm nga shtamet e tjera, studiuesit zbuluan se ai lejoi virusin të hynte më lehtë në qelizat pritëse dhe gjithashtu i dha atij 4,

Këto gjetje sugjerojnë se Omicron është më i transmetueshëm për shkak të disa faktorëve – përbërja e tij, efikasiteti i tij në qelizat pushtuese dhe aftësia e tij për të neutralizuar antitrupat.

Studiuesit vlerësuan gjithashtu efektivitetin e katër llojeve kryesore të terapive me antitrupa monoklonale të përdorura për trajtimin e Covid-19 dhe zbuluan se vetëm një funksionoi mirë kundër Omicron – antitrupit monoklonal bebtelovimab.