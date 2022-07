Qeni në Angli shpëtoi pronaren e tij kur ajo do të përplasej nga një makinë (Video)

Si për një mrekulli, një grua në Angli u shpëtua kur një fugon kaloi menjëherë pranë saj. 35-vjeçarja kishte nxjerrë në shëtitje qenin e saj dhe papritur teksa ishte në trotuar ka parë makinën që kishte lënë rrugën e saj duke u nisur drejt saj.









Qeni i vogël që i ishte lidhur në dorë e tërhoqi zinxhirin me forcë dhe kjo rezultoi se ishte një shpëtim për pronarin e tij, i cili nuk mund ta gjente për kilometra të tëra.

“U ngriva nga frika. Gjithçka që mund të shihja ishte ky 4X4 që vinte drejt meje. Mendova se nuk kishte asnjë mënyrë që ta kurseja. Ai po ngiste si një maniak. Nëse qeni im nuk do të më kishte tërhequr, nuk e di se çfarë do të kishte ndodhur. Ndjeva pasqyrën duke më prekur. Po të isha përkulur do më merrte kokën”, tha 35-vjeçarja.

“Gjëja tjetër që dëgjova ishte një grua që e pa incidentin, duke bërtitur. Nëse do të kishte ndodhur gjysmë ore më vonë, trotuari do të ishte mbushur plot me fëmijë rrugës për në shkollë. Ai vraponte të paktën 70 km në orë ndërsa kufiri është 30. Teksa po largohej për pak ka goditur një nënë me karrocë”, shtoi ajo.