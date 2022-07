Shëndeti i dobët i Papës: Mund të tërhiqem, por ende jo

Papa Françesku ka thënë se mund të vijë së shpejti koha kur ai duhet të marrë në konsideratë dorëheqjen – dhe do ta bënte këtë nëse ai mendonte se shëndeti i tij nuk do të mund të ishte ashtu siç duhet.









Ai i bëri komentet në fund të një udhëtimi në Kanada – ku u kërkoi falje indigjenëve – që përfshinte udhëtime të gjata dhe ditë të gjata.

Papa 85-vjeçar theksoi se për momentin ai synon të vazhdojë në detyrat e tij – dhe do të udhëhiqet nga Zoti se kur do të japë dorëheqjen, nëse do të largohet fare.

“Nuk është një katastrofë të ndryshosh Papën, nuk është një tabu”, u tha ai gazetarëve nga një karrige me rrota në aeroplan nga territori i Arktikut të Kanadasë për në Romë.

“Dera [për daljen në pension] është e hapur – është një opsion normal. Por deri më sot nuk kam trokitur në atë derë. Nuk kam ndjerë nevojën të mendoj për këtë mundësi – nuk do të thotë se brenda dy ditësh mund të mos filloj të mendoj për të”.

Gjatë muajve të fundit Papa Françesku ka vuajtur probleme të vazhdueshme të gjurit që kanë ndikuar në lëvizshmërinë e tij. Ai e kaloi pjesën më të madhe të vizitës së tij në Kanada në një karrige me rrota.

Por më parë ai ka hedhur poshtë spekulimet për sëmundje më serioze, kërcënuese për jetën.

“Ky udhëtim ka qenë intensiv”, tha ai. “Unë nuk mendoj se mund të vazhdoj të udhëtoj me të njëjtin ritëm që kam bërë në moshën time dhe me kufizimin e këtij gjuri.

“Unë ose duhet të shpëtoj pak në mënyrë që të vazhdoj t’i shërbej Kishës, ose duhet të shqyrtoj mundësinë që të tërhiqem”.

Papa – paraardhësi i të cilit Benedikti XVI doli në pension për shkak të shëndetit të keq në 2013 – tha se ai dëshironte të vizitonte Ukrainën së shpejti, por fillimisht do të duhej të kërkonte këshilla nga mjekët e tij.

Në vizitën e tij në Kanada, fokusi i tij i zymtë ishte t’u kërkonte falje indigjenëve të rajonit për gabimet e kryera kundër tyre nga ata brenda Kishës Katolike.

Papa u shfaq më i angazhuar në ndërveprimet e tij me njerëzit vendas – veçanërisht të mbijetuarit e abuzimit në shkollat ​​katolike.

Por kishte raste gjatë disa procedurave formale me politikanët që lodhja e tij në një udhëtim të ngarkuar dukej qartë.