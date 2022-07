Anglia është fituesja e Kupës së Europës për femra, mundi Gjermaninë me rezultatin 2-1

Për herë të parë në historinë e saj, Anglia fitoi kampionatin evropian të futbollit për femra.









“Luaneshat” ishin në kërkim të titullit të tyre të parë të Kampionatit Evropian këtë verë.

Kombëtarja angleze e femrave arriti të fitonte me rezultatin 2-1 duke bërë historinë. Në minutën e 61-të ishte Toone e cila zhbllokoi sfidën për “luaneshat”. Një ndeshje me plot raste nga të dyja palët, dhe Gjermani rrezikoi dhe shënoi në minutën e 79-të me anë të Magull.

Sfida shkoi në shtesa dhe emocionet ishin të shumta në këtë finale dramatike. Pikërisht, në shtesat erdhi edhe goli i fitores për Anglinë, ku në minutën e 110-të ishte Kelly e cila i vuri kapakun sfidës.

Atë që nuk bëri ekipi i kombëtares së meshkujve, arriti ta bënte kombëtarja e femrave të Anglisë duke sjellë kupën në shtëpi.