Bill Russell/ Legjenda e Boston Celtics ka vdekur!

Bill Russell ka ndërruar jetë në moshën 88-vjeçare. Ai ishte një nga basketbollistët më të mëdhenj të të gjitha kohërave dhe anëtar i Hall of Fame. Ai u rrit në vitet ’60 me Boston Celtics dhe fitoi 11 kampionate NBA.

Lajmi është bërë i ditur përmes llogarisë së tij zyrtare, në të cilën është shkruar një njoftim përkatës ku ndër të tjera përmendet edhe vdekja e tij nga shkaqe natyrore. “Fituesi më i madh në historinë e sportit amerikan, ndërroi jetë i qetë në moshën 88-vjeçare, me bashkëshorten pranë tij”.

Russell kaloi një jetë të tërë basketbolli me Celtics (1956-1969) dhe u emërua pesë herë MVP i NBA, 12 herë All-Star dhe festoi dy kampionate me Celtics si trajner (1968,1969).

Fanella me numrin 6 që ai veshi është tërhequr përgjithmonë nga Celtics.

Bill Russell, the cornerstone of the Boston Celtics dynasty that won eight straight titles and 11 overall during his career, died Sunday.

He was awarded the Presidential Medal of Freedom in 2011, the nation’s highest civilian honor. Russell was 88.

