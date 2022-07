‘BOMBA’ e “The Times”: Princi Charles pranoi 1 milion paund nga familja e Osama Bin Laden, këshilltarët iu lutën t’i kthente, por…!

Princi i Uellsit pranoi një pagesë prej 1 milion paundësh nga familja e Osama bin Ladenit, zbulon The Sunday Times. Princi Charles siguroi paratë nga Bakr bin Laden, patriarku i familjes së pasur saudite dhe vëllai i tij Shafiq. Të dy janë gjysmë vëllezër të Osama bin Ladenit, themeluesit të Al-Kaedës, i cili organizoi sulmet e 11 shtatorit.









Charles, 73 vjeç, pati një takim me Bakr, 76 vjeç, në Clarence House në Londër më 30 tetor 2013, dy vjet pasi Osama bin Laden u vra nga forcat speciale amerikane në Pakistan. Mbreti i ardhshëm ra dakord për paratë, pavarësisht kundërshtimeve fillestare të këshilltarëve në Clarence House dhe Fondit Bamirës të Princit të Uellsit (PWCF), ku oferta u dhurua.

Sipas burimeve, disa nga këshilltarët e Charles, duke përfshirë të paktën një administrues të besuar, iu lutën atij personalisht që t’i kthente paratë. Një nga stafi i shtëpisë së tij tha se do të shkaktonte zemërim kombëtar nëse lajmi do të dilte në media. Ata i thanë princit se “nuk do të ishte mirë për askënd” nëse do të dilte se ai kishte pranuar para nga familja e autorit të sulmit më të keq terrorist në histori.

Një këshilltar i dytë gjithashtu i kërkoi princit të kthente paratë. Ata i thanë princit se do të pësonte dëmtime serioze të reputacionit nëse emri i tij do të shfaqej në të njëjtën fjali me terroristin, i cili ishte përgjegjës për vrasjen e 67 britanikëve së bashku me mijëra amerikanë në 11 shtator.

Një burim tha: “Fakti që një anëtar i nivelit më të lartë të establishmentit britanik po zgjidhte të ndërmjetësonte, me një emër dhe një familje që jo vetëm i ra kambanave të alarmit, por edhe i flakur dhe i ndarë nga normat dhe rregullat në mbarë botën. . . pse do ta benit këtë? Çfarë arsyeje të mirë ka për ta bërë këtë?”

Ata shtuan: “Unë thjesht nuk ndjeva se asnjë anëtar i familjes mbretërore britanike duhet të përfshihej në atë lloj ndërmarrjeje.”

Një tjetër i brendshëm i pallatit tha se “frika e madhe” ishte se pagesa do të minonte reputacionin e Charles dhe bamirësisë, duke thënë: “Ka burime të tjera parash në botë”.

Megjithatë, Charles thuhet se e kishte ndjerë se do të ishte shumë e sikletshme t’ua kthente paratë vëllezërve dhe kishte frikë se ata do të dyshonin për arsyen. Një anëtar i stafit të familjes beson se ata ishin “shumë të zhurmshëm” me princin, por ishin “ndërprerë”. Një këshilltar tjetër i Charles thuhet se i është lutur princit që t’i kthejë paratë. Fjalët e tyre shkaktuan shqetësim “të madh” në pallat, por me sa duket u injoruan.

Një burim tha se ata mbanin mend çdo sekondë të një bisede në të cilën Charles iu tha të kthente paratë.

Në përgjigje të pyetjeve, Sir Ian Cheshire, kryetar i PWCF, tha se dhurimi ishte rënë dakord “plotësisht” nga pesë administruesit në atë kohë. Ato ishin: Dame Amelia Fawcett, një financiere që drejton Kew Gardens; Sir Michael Rake, ish-kryetar i BT; John Varley, ish-shefi ekzekutiv i Barclays; Kenneth Wilson, një akademik; dhe William Nye, atëherë sekretari kryesor privat i Charles. Një burim pranoi se një administrues i besuar, i identifikuar si Varley, ngriti shqetësime “të arsyeshme” përpara se të merrej një “vendim i bordit të plotë”.

I pyetur se kur u dha miratimi, një burim bamirësie tha se kjo ndodhi pasi fondet u depozituan në llogarinë bankare të PWCF në Coutts, ku dyshohet se u vendosën në pritje të një diskutimi të mëvonshëm. Burimi pohoi se kjo ishte në përputhje me rregullat e Komisionit të Bamirësisë. Ata nuk do të thoshin se çfarë ishin këto.

Një burim i Clarence House këmbënguli se ndihmësit e Charles nuk u trembën nga dhurimi i bin Ladenit dhe se vendimet për pranimin ose jo të parave bien në kompetencën e të besuarve.

Nuk ka asnjë sugjerim që Bakr apo Shafiq bin Laden të kenë sponsorizuar apo të jenë përfshirë në akte terrorizmi. Si gjysmë vëllezër, ata janë të lidhur me Osama bin Ladenin nëpërmjet babait të tyre: Mohammed bin Awad bin Laden, një miliarder i lindur në Jemen, i cili u bë sauditi më i pasur jo-mbretëror pas themelimit të Grupit BinLadin, një konglomerat ndërtimi me bazë në Jeddah. Ai vdiq në një aksident avioni në moshën 59-vjeçare në vitin 1967, kur Osama ishte 10 vjeç.

Bakr mori përsipër kompaninë, por ra nga favori i monarkisë saudite në 2015 pas një aksidenti në një nga projektet e tij që rezultoi në vdekjen e 100 njerëzve. Dy vjet më vonë, Princi i Kurorës Mohamed bin Salman, i njohur si MBS, arrestoi Bakr dhe dy nga vëllezërit e tij të tjerë, Saad dhe Salah, gjatë një aksioni kundër korrupsionit dhe u mbajt në paraburgim në Ritz Carlton. Bakr u lirua vitin e kaluar.

Marrëdhënia e familjes bin Laden me bamirësitë e princit nuk është zbuluar kurrë më parë dhe nuk shfaqet në dokumente publike. Organizatat bamirëse nuk u kërkohet të zbulojnë përkrahësit e tyre.

Zbulimet vijnë një muaj pasi kjo gazetë zbuloi se Charles pranoi një valixhe që përmbante 1 milion euro para nga Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, i njohur gjithashtu si HBJ, ish-kryeministri i Katarit.

Ata do të çojnë në pyetje të reja në lidhje me sjelljen dhe gjykimin personal të princit. Në të kaluarën, zëdhënësi i princit ka pohuar se të gjitha organizatat e tij bamirëse “operojnë në mënyrë të pavarur nga vetë princi në lidhje me të gjitha vendimet rreth mbledhjes së fondeve” dhe se administruesit e tyre “janë përgjegjës për të gjitha detyrat operacionale dhe qeverisëse”. Charles nuk ka asnjë rol zyrtar brenda PWCF, e cila pretendon se e konsulton atë herë pas here.

Administratorët e besuar kanë një detyrim ligjor dhe besimi për të ruajtur pavarësinë e një bamirësie dhe për të mbrojtur reputacionin e saj. Atyre u kërkohet gjithashtu të bëjnë kujdesin e duhur për donacionet.

Komisioni i Bamirësisë i hodhi poshtë thirrjet për të hetuar donacionet e HBJ, edhe pasi Cheshire paraqiti një raport të rëndë për incidentin. Cheshire tha gjithashtu për BBC se nuk kishte gjasa që ata të kishin pranuar donacionet në para sot për shkak të rregulloreve kundër pastrimit të parave.

Rregullatori e justifikoi mosveprimin e tij duke thënë se PWCF dha garanci të shumta. Komisioni ka të ngjarë të përballet me thirrje të reja për të ndërmarrë veprime në dritën e zbulimeve të bin Ladenit. Fuqitë e tij zbatuese variojnë nga zëvendësimi i administratorëve të besuar deri te shpërbërja e një shoqate bamirësie.

PWCF hodhi poshtë çdo sugjerim të menaxhimit të dobët në lidhje me valixhet e parave të dorëzuara Charles nga HBJ. Cheshire i tha kohët e fundit uebsajtit të Sektorit të Tretë: “Është zhgënjyese që mbi 40 vjet nga grantet tona bamirëse, në total mbi 70 milionë £ për kauza të ndryshme të mira, duhet të errësohen nga sugjerimet e pabaza të menaxhimit të pahijshëm”.

Nuk është hera e parë që Charles përfshihet në një skandal që përfshin donatorët sauditë.

Vitin e kaluar, The Sunday Times zbuloi se ai i dorëzoi një CBE një biznesmeni tjetër saudit me bazë në Jeddah, Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, në një ceremoni private në Pallatin Buckingham. Ndihmësit u thanë përfaqësuesve të Mahfouzit se ai do të merrte një “miqësi të veçantë” dhe një nder nëse jepte miliona donacione. Çështja është në qendër të një hetimi nga policia Metropolitane. Charles, i cili kishte mbajtur takime të pazbuluara me Mahfouz në Londër dhe Riad, mohoi çdo njohuri për shitjen e nderit.

Nuk është as rasti i parë në të cilin princi është përfshirë me familjen bin Laden. Ai krijoi tituj pasi doli se kishte darkuar me Bakr për të diskutuar mbi besimin islam në tetor 2001, vetëm dy javë pas sulmit të 11 shtatorit. Sipas një rrëfimi të takimit të tyre fillestar në vitin 2000, dyshja u prezantua nga Princi Khalid Al-Faisal Al-Saud, i treti nga tetë djemtë e mbretit të ndjerë Faisal bin Abdul Aziz Al-Saud, gjatë një darke për mbledhjen e fondeve për Qendrën e Oksfordit për Studime Islame. Është raportuar gjerësisht se ai e ka pyetur Bekrin: “Çfarë po bën vëllai yt këto ditë?

Takimi i princit me Bakr u bë për shkak të patronazhit të tij të Qendrës së Oksfordit për Studime Islame.

Familja bin Laden e mohoi zyrtarisht Osama-n dekada më parë, por ka qenë prej kohësh e ndjekur nga shoqata e tyre. Më 19 shtator 2001, 13 anëtarë të familjes u larguan nga Shtetet e Bashkuara në bordin e një avioni privat me shtetas sauditë.

Cheshire tha: “Dhurimi nga Sheik Bakr Bin Laden në vitin 2013 u konsiderua me kujdes nga Administratorët e PWCF në atë kohë. U krye kujdesi i duhur, me informacion të kërkuar nga një gamë e gjerë burimesh, duke përfshirë edhe qeverinë. Vendimi për të pranuar donacionin u mor tërësisht nga Administratorët e Besuar. Çdo përpjekje për të sugjeruar të kundërtën është mashtruese dhe e pasaktë.”

Një zëdhënëse e Clarence House tha: “Fondi i Bamirësisë së Princit të Uellsit na ka siguruar se është ndërmarrë kujdes i plotë për pranimin e këtij donacioni. Vendimi për të pranuar është marrë vetëm nga Administratorët e Besuar të bamirësisë dhe çdo përpjekje për ta karakterizuar atë ndryshe është e rreme.”