“Pa vrarë 4 pjesëtarë të familjes tënde, s’i shkoj te varri motrës”, vëllai i 37-vjeçares që u vra nga partneri paralajmëron hakmarrje: S’kam ç’humb mor k***, vrapo ik!

Një ngjarje e rëndë tronditi një ditë më parë opinionin publik, pasi një 37-vjeçar i mori jetën bashkëjetueses së tij duke e masakruar me thikë, ngjarje e ndodhur në Elbasan.









Vëllai i viktimës, Jetlira Elezi, në një reagim të bërë në rrjetet sociale ka paralajmëruar hakmarrje, duke iu drejtuar autorit të krimit, Ramis Mici, e duke i thënë se “katër njollat e gjakut të motrës së tij në banesë, kërkojnë katër koka nga familja e tij”.

Reagimi i vëllait të viktimës:

U prefsh npaqe o Ramiz Mici, u preft npaqe familia jote fmit e tuj. Po ju them Juve u prefshit npaqe se s’mund tja them motres time qe ti i ngule thikën sot. Po ja u them juve si familje sepse pa ti vra 4 pjesëtarë familjeje as ke varri s’kam për t’i shku nëse s’ju vras…ke 4 njolla gjaku ktu nfoto qe kto 4 njolla gjaku qe ti i derdhe nga motra ime d’un 4 koka nga familja jote…

Vrapo ti arratisu ti po mor po po du ta di se per sa koh do vraposh….familja jote do pergjigjet me gjak e me kok robi nga un personalisht o ti rop qim do e marr hakun i vetem un mor tqifsha motren ca tkesh po er po vrapo ti po ky gjak qe esht derth ktu esht i imi mor kurv qoft i idhet apo i omel osht i imi…. po vrapo ti vrapo ik deri ku do shkosh sa tmarr un informacjon ku rri e ha familja jote vrapo ti se dhe un kur tvi per ti vra me vrap do vi…

Skam ca hum un mor tqifsha ate burrnin qe ti paske pas fiksoje ket datën e sotme se te afërmit e mi po vujn tgjith nga ajo qe ti shkaktove sot…

Po mos harro ere se te njejten vujtje do kesh dhe ti. Ropt do ju qi qe nga fmit e te i madhi sa ta marr vesh ku jeni tu honger buk direkt kam me ardh se mzin gjaku e shpirti per mrena 4 koka e maje men …