Shëndeti i Putinit në rrezik? Shfaqet një video që e tregon duke “çaluar” dhe të paaftë për të përdorur krahun e djathtë teksa sulmohet nga mushkonja

Shëndeti i Vladimir Putin është vënë sërish në pikëpyetje pasi sot u shfaqën pamjet e reja të presidentit rus që në dukje nuk mund të përdorte krahun e djathtë.









Ndodhi në të njëjtën ngjarje ku udhëheqësi autoritar i Rusisë nënshkroi një doktrinë të re ushtarake që akuzon Shtetet e Bashkuara si kërcënimin më të madh të Moskës.

Ndërkohë, Putini dhe miqtë e tij po përgatiten të largohen nga Rusia nëse ushtria e tij mposhtet në Ukrainë, sipas një kanali Telegram që pretendon se vjen nga brenda Kremlinit.

Videoklipi kapi momentin kur Putinit, 69 vjeç, iu bë një vizitë në një muze ushtarak si pjesë e një fundjave festash për Ditën e Marinës së Rusisë, të festuar të dielën e fundit të çdo korriku.

Shefi i Kremlinit shihet duke folur me Ksenian, vajzën e ministrit të mbrojtjes Sergei Shoigu, kur mushkonjat fillojnë të gumëzhinin në anën e djathtë të fytyrës së tij.

Putini ngre krahun e tij të majtë në një përpjekje për t’i larguar ata, ndërsa krahu i tij i djathtë varet i dobët nga ana e tij, citon media angleze, Daily Mail.

Ai vazhdon të kruhet dhe t’i përkëdhel kokën me njërin krah përpara se të ecë përkrah Ksenias me një çalim të lehtë ndërsa ajo vazhdon ecjen e saj.

Klipi është i fundit i një sërë videosh që duket se tregojnë presidentin rus duke ecur me shqetësim, duke luftuar me rriqra të çuditshme, duke përfshirë shtrembërime të çuditshme të këmbëve dhe këmbëve, dhe lëvizje të pakoordinuar.

Megjithatë, pavarësisht nga shëndeti i tij i dukshëm, Putin ishte i qartë në kërcënimin e tij ndaj Perëndimit kur mburrej për raketat e reja të supozuara hipersonike të lundrimit të Moskës, Zircon, sipas Reuters.

Autokrati ishte i paqartë se ku do të bazoheshin armët, duke pretenduar se ato do të shkonin atje ku diktojnë interesat e Rusisë.

“Gjëja kryesore këtu është aftësia e marinës ruse”, tha Putin. “Ai është në gjendje t’i përgjigjet me shpejtësi rrufe të gjithë atyre që vendosin të cenojnë sovranitetin dhe lirinë tonë”.

Doktrina e re që ai nënshkroi e paraqet zgjerimin e NATO-s drejt Rusisë si një kërcënim ekzistencial për Moskën. Ideja e anëtarësimit të Ukrainës në NATO ishte ndër justifikimet e Putinit për pushtimin e Ukrainës në shkurt.

Kërcënimi tjetër i supozuar është ‘politika strategjike e SHBA-së për të dominuar oqeanet e botës’.

Ka pasur spekulime të përhapura mbi rënien e dukshme të shëndetit të Putinit muajt e fundit, me burime të ndryshme që sugjerojnë se despoti po lufton me një sërë vuajtjesh si kanceri dhe Parkinson.

Kanali Telegram General SVR, i cili pretendon se operohet nga një ish-oficer i Shërbimit të Inteligjencës së Jashtme të Rusisë, ka raportuar prej kohësh për gjendjet e supozuara shëndetësore të Putinit dhe së fundmi sugjeroi se ai ndonjëherë zëvendësohet nga një trup i dyfishtë për paraqitjet publike në periudha veçanërisht të dobëta shëndetësore.

Kanali sugjeroi se Putini javën e kaluar ishte prekur nga ‘të përziera të rënda’ të premten dhe të shtunën, me mjekë të vendosur në shtratin e tij për më shumë se tre orë.

Pas këtyre raporteve, i njëjti kanal Telegram tha ditët e fundit se “Vetë Putini dhe shoqëruesi i tij po përgatisin plane për evakuim nga Rusia”, duke përmendur ndërgjegjësimin e tij “për mundësinë e një ndryshimi të mprehtë të humorit në vend” lidhur me pushtimin e tij.

Mendohet se çdo aeroplan që do të transportonte Putinin dhe familjen e tij jashtë Rusisë do të shkonte në Sirinë e diktaturës, shteti më i afërt miqësor dhe lideri i të cilit, Bashar al-Assad, Putin shpëtoi duke ndërhyrë në luftën civile siriane në 2015.

Sidoqoftë, çdo fluturim nga Rusia në Siri do të duhej të fluturonte përmes hapësirës ajrore të Turqisë, një anëtare e NATO-s.

Nëse lideri i fortë i Turqisë, Rexhep Tajip Erdogan, do të refuzonte lejen e aeroplanit me Putinin dhe familjen e tij për të hyrë në hapësirën e tij ajrore, kjo do të prishte në mënyrë efektive rrugën më të shpejtë dhe ndoshta të vetme të arratisjes së tiranit rus.

Erdogan dhe Putin kanë një marrëdhënie komplekse, duke qenë miq dhe armiq në periudha të ndryshme gjatë dekadës së fundit, ndërsa secili lider përpiqet të lundrojë në vendin e tyre përmes një lagjeje sfiduese gjeopolitike.

Irani është një tjetër fuqi rajonale – dhe armik perëndimor – që do të ishte i interesuar për fatin e Putinit.

“Në parim, është e dobishme për Iranin dhe Turqinë që ta mbajnë presidentin rus në mërgim në rezervë, duke e përdorur atë, në varësi të situatës, si një levë apo si mjet pazari”, thekson kanali.

Teoria e dyfishtë e trupit të Telegramit iu bë jehonë nga kreu i inteligjencës ushtarake ukrainase, i cili spekuloi se mund të ishte përdorur një qëndrim i ngjashëm për mbërritjen e tij në një udhëtim të fundit në Teheran.

Ishte vetëm hera e dytë që Putin ishte jashtë vendit që nga fillimi i pushtimit brutal të Ukrainës më shumë se pesë muaj më parë.

Kreu i inteligjencës ushtarake të Ukrainës, gjeneral-major Kyrylo Budanov, tha për momentin kur Putin mbërriti në Teheran: ‘Ju lutemi shikoni momentin e daljes së Putinit nga avioni.

“A është Putin?”

Megjithatë, drejtori i CIA-s, William Burns, tha kohët e fundit se Putin ishte ‘shumë i shëndetshëm’ dhe se nuk kishte asnjë informacion se ai vuante.

“Ka shumë thashetheme për shëndetin e Presidentit Putin dhe me sa mund të themi se ai është plotësisht i shëndetshëm”, tha zoti Burns në Forumin e Sigurisë Aspen në Kolorado në fillim të këtij muaji.

Drejtori britanik i MI6, Richard Moore më vonë shtoi: “Nuk ka asnjë provë që Putin vuan nga një sëmundje e rëndë”.

Shkencëtari politik rus Valery Solovey ndërkohë ka pohuar prej kohësh se udhëheqësi i Kremlinit po vuan probleme të mëdha shëndetësore.

“Amerikanët, veçanërisht CIA, kanë informacion mbi gjendjen reale shëndetësore të presidentit rus”, tha ai.

“Ata e dinë patjetër se ai ka probleme serioze, përfshirë ato mendore.

Solovey, ish-profesor në Institutin prestigjioz të Marrëdhënieve Ndërkombëtare në Moskë [MGIMO], i cili pretendon se ka njohuri të brendshme për gjendjen e Putinit, sugjeroi se pretendimi i zotit Burns se Putin është ‘shumë i shëndetshëm’ u bë sepse SHBA-të janë përfshirë në negociatat prapa skenave me Rusia për luftën në Ukrainë.

Kremlini këmbëngul se Putini është në gjendje të mirë shëndetësore dhe ka hedhur poshtë çdo sugjerim se shëndeti i presidentit po bie si një trillim i plotë.

Ajo vjen pasi qeveria amerikane u zbulua publikisht se i kishte ofruar Rusisë një shkëmbim të burgosurish që do të përfshinte dorëzimin e tregtarit famëkeq të armëve Viktor Bout – i mbiquajtur “tregtari i vdekjes” – në këmbim të lojtarit të WNBA, Brittney Griner dhe marinës amerikane në pension, Paul Whelan. Oferta u raportua fillimisht nga CNN.

Zyrtarët qeveritarë thuhet se janë të frustruar nga mungesa e një përgjigjeje nga Rusia. Oferta u bë në qershor dhe personalisht u dha nga Presidenti Joe Biden.

Sekretari i Shtetit Antony Blinken i bëri presion homologut të tij rus Sergei Lavrov për të rënë dakord për marrëveshjen gjatë një telefonate ‘të sinqertë’ të premten.

Lavrov thuhet se u zemërua me natyrën publike të diskutimeve për shkëmbimin e të burgosurve.

“Për sa i përket shkëmbimit të mundshëm të shtetasve rusë dhe amerikanë të burgosur, pala ruse sugjeroi fuqimisht kthimin në praktikën e trajtimit të kësaj në mënyrë profesionale dhe përdorimit të “diplomacisë së qetë” në vend të hedhjes së informacionit spekulativ”, tha Ministria e Jashtme ruse.

SHBA hodhi poshtë gjithashtu kërkesën e raportuar të Rusisë për të shtuar vrasësin e dënuar Vadim Krasikov në shkëmbim si një ‘ofertë me keqbesim’. Krasikov po mbahet nga autoritetet gjermane.