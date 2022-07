Vasili nxjerr videon e Ramës: Karagjoz kryeministër! Fishekzjarrët dhe ahengun i patë vetë

Deputeti Petrit Vasili ka publikuar videon, ku kryeministri Edi Rama pak vite më parë është shprehur se nuk do festojnë dhe nuk do hedhin fishekzjarrë kur të hapen negociatat. Ndërkohë në koncertin e 28 korrikut ndodhi krejt e kundërta. Hapja e negociatave u shoqërua me koncert dhe hedhje fishekzjarrësh.









Sipas Vasilit, Rama tjetër gjë thotë dhe tjetër gjë bën: “Shiheni se s’thotë ky karagjoz kryeministër, qe as skuqet as verdhet se i është bere lëkura e fytyrës si sholle këpucësh”.

“Kur të marrim statusin ne nuk do të festojmë, as do hedhim fishekzjarrë si paria e vitit ’36 siç ka ndodhur deri dje, se në fakt asaj parie ia keni pasur gjithmonë zilinë dhe asaj parie jeni munduar t’i ngjani”, shprehej Rama, ndërsa në sheshin kryesor të Tiranës ndodhi e kundërta.