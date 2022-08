Një alarm i madh zjarri pranë Aeroportit Ndërkombëtar të Heathrow është dhënë herët në Londër.

Në vendngjarje kanë shkuar më shumë se 100 zjarrfikës me 15 automjete, ndërsa janë ngritur edhe helikopterë.

Shikoni videon nga vendi i zjarrit:

Another fire in West London. So close to Heathrow!

