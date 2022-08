“Çfarë të bëri fëmija im pederast”! Nëna e 14-vjeçares shpërtheu jashtë gjykatave ndaj përdhunuesit

Oficeri i policisë dhe trajneri i akuzuar për përdhunimin e një 14-vjeçareje në Greqi është nxjerrë sot para hetuesisë së Lesvos. Aty kërkoi dhe mori një afat për të kërkuar falje nesër, e martë 8/2 në orën 11:00. I akuzuari është dërguar para gjykatave në orët e para të mëngjesit nga paraburgimi i Drejtorisë së Policisë së Lesvos, nën roje të forta policore. Ai u paraqit në hetuesi i shoqëruar nga një avokat nga Athina, pasi avokati Mytilini që kishte caktuar ka dhënë dorëheqjen pasditen e djeshme dhe asnjë avokat nuk pranoi të merrte përsipër mbrojtjen e tij.









Jashtë gjykatave ai ka marrë sulme verbale nga të grumbulluarit, mes të cilëve edhe prindërit e vajzës 14-vjeçare që denoncuan përdhunimin e saj. Madje, nëna e adoleshencës ka sulmuar policin duke i bërtitur “Çfarë të ka bërë fëmija im, pedofil”.

Edhe nëna e 14-vjeçares tha në deklaratat e saj për ERT se 53-vjeçari e ka shantazhuar vajzën e saj që të mos flasë dhe e ka goditur me makinë.

“Ai dilte me vajza”, thonë prindërit e vajzës

Zbulimet për veprimin e pështirë të gjoja pedofilit të një 53-vjeçari me viktimë sportistin e tij 14-vjeçare kanë shkaktuar neveri dhe zemërim në shoqërinë e Mytilinës.

Po hapen gojët në ishull dhe policët që po kryejnë hetimet paraprake për akuzat ndaj kolegut të tyre po shqyrtojnë një tjetër denoncim të një të mituri që dyshohet se ka ngacmuar 53-vjeçari.

Prindërit e fëmijëve të trajnuar nga polici pedofil flasin për një person i cili ishte i hapur me vajzat e grupit, por megjithatë nuk kishte vënë re ndonjë sjellje që kalonte kufirin. “Ai ishte i hapur si person dhe i eksituar mund të them me vajzat e ekipit. Ai kishte fituar besimin e tyre dhe kështu askush nga ne nuk kishte marrë asgjë si të mirëqenë. Dhe, dje, sapo morëm vesh për vajzën, pyetëm fëmijët, por asnjëri prej tyre nuk kishte vënë re asgjë”, shpjegon për protothema.gr babai i një vajze të cilën 53-vjeçari e stërviste së bashku me 14 -vjeçaren.

Siç thotë ai, 14-vjeçarja është në gjendje shumë të keqe psikologjike dhe ka nevojë për ndihmë të menjëhershme për t’u rikthyer në këmbë. “Fëmija e ka humbur. Ajo është në gjendje të rëndë dhe ka nevojë për ndihmë të menjëhershme. Të gjitha vajzat, shoqet dhe shokët e saj sportistë janë pranë saj dhe po rregullojnë të shkojnë së bashku në shtëpi për ta mbështetur”, thekson babai i koleges sportiste të 14-vjeçares, i cili gjithashtu ka pësuar tronditje pas zbulimeve për veprimet të ish-trajnerit të saj.

“Fëmijët janë të tmerruar dhe nuk kanë më humor për sport. Ata as nuk duan të shkojnë përsëri në praktikë. Ata duan të djegin fanellat e skuadrës. Me atë që bëri ia prishi jetën vajzës dhe 60 fëmijëve të tjerë”, shton ai.

Në të njëjtën kohë, miqtë dhe kolegët sportistë të 14-vjeçares janë mërzitur me atë që panë në “dritën” e publikut për orekset e sëmura të ish-trajnerit të tyre.

Një mikeshë e viktimës, në fakt, ka postuar në llogarinë e saj personale në Facebook një postim çuditshëm për “dorën që pritet kur shtrihet”…