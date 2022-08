Kush do të bëhet kryeministër? Dy kandidatët në Britani me vetëm 5 për qind diferencë, Lizz Truss e preferuara e konservatorëve

Liz Truss tani është vetëm pesë pikë përpara Rishi Sunak në garën për të pasuar Boris Johnson, sugjeron sondazhi privat i kryer për fushatën e sekretarit të jashtëm.









Britania është ende nën ethet e zgjedhjes së kryeministrit të ri të vendit. Sondazhet e deri tanishme e nxjerrin kandidaten Liz Truss si favoriten për të zëvendësuar Boris Johnson.

Truss ka mbështetjen e 48 përqind të të anketuarve, ndërkohë që kundërshtari i saj Rishi Sunak ka përkrahjen e vetëm 43 përqind të të anketuarve.

Më shumë se 60 për qind e anëtarëve thanë se Truss kishte ide më të mira për taksat sesa Sunak, ndërsa ata gjithashtu mbështetën planet e saj për të trajtuar inflacionin dhe për të trajtuar imigracionin .

Megjithatë, të anketuarit thanë se Sunak kishte politika më të mira për arsimin, ndryshimin e klimës dhe energjinë.

Të pyetur se cila “tipar” i përshtatet më mirë Truss dhe Sunak, 63 për qind thanë se Truss kishte një “jetë personale të respektueshme” krahasuar me ish ministrin.

Truss gjithashtu është favorite në mënyrën se si kupton problemet e njerëzve të zakonshëm

Ndër votuesit konservatorë të cilët votuan në 2019, sondazhi zbuloi se Truss kryesoi ndaj Sunak me 47 – 41 përqind. Megjithatë, midis votuesve në përgjithësi, epërsia ishte më e ngushtë me Truss që kryeson me tre pikë – 36 deri në 33 për qind – ndërkohë që 31 për qind e tyre u shprehën të pavendosur.

“Ne nuk po i kushtojmë vëmendje sondazheve dhe Liz është e përqendruar të luftojë për çdo votë, të takojë sa më shumë anëtarë që të jetë e mundur dhe t’i japë fjalën e saj se pse ajo është personi që mund t’i besohet për të ofruar ekonominë. . Ne nuk marrim absolutisht asgjë si të mirëqenë dhe bëjmë fushatë të fortë”, tha një anëtar i ekipit të Truss, raporton The Times.

Sir John Curtice, eksperti i sondazheve, tha se ishte e mundur që gara të ishte më e ngushtë se sa ishte supozuar, pasi sondazhet e fundit kanë pak kohë që janë bërë.

Curtice solli në vëmendje një nga sondazhet e fundit të këshilltarëve konservatorë që sugjeronte se Truss kishte mbështetjen e 31 përqind të anëtarëve, Sunak 29 përqind, ndërsa 30 përqind ende të pavendosur.