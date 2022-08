Mediat tajvaneze: Nancy Pelosi do të jetë nesër në Taipei. Kina: Ushtria jonë nuk do të qëndrojë pranë dhe të mbajë sehir

Kryetarja e Dhomës së Përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara, Nancy Pelosi, do të jetë në Tajvan që nesër në mbrëmje. Transmetuesi televiziv tajvanez Tvbs dhe gazeta në gjuhën kineze China Times e pohojnë këtë, duke cituar burimet e tyre.









CNN citon një zyrtar të lartë të qeverisë tajvaneze se Pelosi duhet të qëndrojë në Taipei një natë. Një zyrtar amerikan i cituar gjithashtu nga CNN shtoi se anëtarët e Departamentit të Mbrojtjes po punojnë 24 orë në ditë për të monitoruar çdo lëvizje kineze në rajon dhe për të garantuar sigurinë e Kryetares së Dhomës.

Pelosi mbërriti sot në Singapor, ndalesa e parë në turneun e saj në Azi, i cili do ta çojë gjithashtu në Malajzi, Korenë e Jugut dhe Japoni.

Kina: Ushtria jonë kurrë nuk do të qëndrojë pranë dhe do të shikojë

Ministria e Jashtme kineze tha se një vizitë e mundshme në Tajvan , të cilin Kina e pretendon si pjesë të territorit të saj, nga “zyrtari numër 3 i qeverisë së Shteteve të Bashkuara” nuk do të ishte pa pasoja, por do të konsiderohej më tepër “një ndërhyrje serioze” në politikën e brendshme kineze”.

Prandaj Kina kthehet për të paralajmëruar Shtetet e Bashkuara se Ushtria Popullore Çlirimtare Kineze “nuk do të qëndrojë kurrë kot”. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Zhao Lijian foli për “kundërmasa vendimtare dhe të forta për të mbrojtur sovranitetin dhe integritetin territorial të tyre”. Shtetet e Bashkuara, shtoi ai, duhet të respektojnë tre komunikatat e përbashkëta mbi të cilat u vendosën marrëdhëniet diplomatike midis Uashingtonit dhe Pekinit, të mbajnë “premtimin e Presidentit Biden për të mos mbështetur pavarësinë e Tajvanit” dhe “të mos lejojnë organizimin e vizitës së Pelosit në Tajvan”.

Gjatë një telefonate me video, Presidenti Xi Jinping paralajmëroi homologun e tij amerikan se Kina do të ruajë “integritetin e saj territorial”, duke kërkuar që të mos vihet në dyshim “vullneti i fortë” i 1.4 miliardë kinezëve. “Ata që luajnë me zjarrin do të digjen”, i tha Xi Bidenit, sipas agjencisë zyrtare të lajmeve Xinhua.

Joe Biden vazhdoi të siguroi Pekinin se linja e SHBA-së për politikën “Një Kinë” nuk ka ndryshuar.

“Ne nuk jemi të frikësuar”

Në përgjigje të paralajmërimeve kineze, zëdhënësi i Këshillit të Sigurisë Kombëtare, John Kirby, duke folur për CNN, tha: “Ne nuk jemi të frikësuar nga retorika e Kinës” mbi misionin e Nancy Pelosit në Azi, duke shtuar se “udhëtimi i Kryetares është i rëndësishëm dhe ne e mbështesim atë”, pa dhënë megjithatë asnjë konfirmim.

Në të njëjtat data që do të zhvillohet misioni i Pelosit, Kina njoftoi stërvitje në ngushticën e Tajvanit dhe në Detin e Kinës Jugore, disa qindra kilometra larg bregut të ishullit.

Katër luftëtarë J-16 hynë në Zonën e Identifikimit Ajror të Mbrojtjes të ishullit, sipas Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare të Taipeit. Më 30 maj, Pekini kishte dërguar tridhjetë avionë ushtarakë në zonën e mbrojtjes ajrore të ishullit, duke përfshirë 22 luftëtarë, numri më i lartë që nga 23 janari i kaluar, kur Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Taipeit regjistroi praninë e 39 avionëve luftarakë kinezë në zonën e mbrojtjes ajrore të ishullit.

Pentagoni ka informuar stafin e Pelosit për rreziqet shumë të larta të një udhëtimi në Tajvan, i pari i një kryetari të Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA në 25 vjet, dhe është gati të ndërhyjë me avionë luftarakë dhe sisteme të tjera mbrojtëse, por administrata ka sqaruar gjithashtu se vendimi final varet nga ju.

Për karrierën e demokrates nga Kalifornia, e cila ka qenë gjithmonë kritik ndaj Kinës, do të ishte një skenë unike. Kur ajo sapo u zgjodh në Kongres në vitin 1991, Pelosi zemëroi autoritetet kineze duke hedhur një pankartë në sheshin Tiananmen që përkujtonte viktimat e represionit të Pekinit. Dhe as dy javë më parë ajo postoi videon e asaj dite në Twitter dhe tha: “Është e rëndësishme për ne të tregojmë mbështetje për Tajvanin”.