Ndodh në Tiranë/ 51-vjeçari vret fqinjin me një grusht në fyt

Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në një familje në Tiranë, ku një 56-vjeçar ka humbur jetën pasi është dhunuar për vdekje nga fqinji i tij. Policia e kryeqytetit ka vënë në pranga autorin e dyshuar të ngjarjes.









“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2 ndaluan me iniciativë shtetasin A. M., 51 vjeç, banues në Tiranë, për veprën penale “Plagosja e rëndë me dashje”, me pasojë vdekjen”.

Sipas bluve, autori, pas një sherri banal, “ka goditur me grushte në pjesën e qafës, duke i shkaktuar dëmtime në laring, fqinjin e tij, shtetasin N. S., 56 vjeç, banues në Tiranë, i cili si pasojë e plagëve të marra, ka ndërruar jetë në banesë”.

Njoftimi nga policia Tiranë

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.