Rrëfehet mbesa e Baba Vangës: Ajo kujdesej për ne, ishte vetëm gjyshja jonë dhe asgjë më shumë

Danijela Vraniç, 44 vjeçe, me krenari flet për pasardhësit e saj dhe faktin se e ndjera Baba Vanga është gjyshja e saj.









Siç thotë ajo, gjithmonë shqetësohej nëse ajo dhe motra ishin të lumtura dhe kur i thoshte disa gjëra, askush nuk e besonte, kujton Daniela.

Ajo mund të parashikonte se kur do të ndodhnin disa gjëra radikale, por ne nuk e perceptuam në atë mënyrë. Vazhdova t’i kërkoja babit të më tregonte nëse gjyshja kishte thënë diçka për ne dhe ai gjithmonë na thoshte me shaka se unë dhe motra ime do të ishim të lumtur. Në fakt, ne jemi të lumtura. Meqë ra fjala, babi është ai që hodhi poshtë gjithçka që tha gjyshja dhe nuk e besoi, edhe pse ajo e hamendësoi. Sigurisht që nuk flasim për të si profeteshë – thotë Daniela.

Siç thotë ajo, është e sigurt se prej saj ka trashëguar një intuitë të fortë.

Më parë mund të ndjeja disa gjëra. Patjetër që kam një intuitë të fortë, aq sa miqtë e mi shpesh habiten se sa e fortë është. Do të thotë shumë për mua në punën time, sepse gjithmonë e di nëse diçka do të jetë në rregull apo jo. Megjithatë, asnjëherë nuk kam dashur të flas shumë seriozisht për këtë – thotë këngëtarja dhe tregon se sa e afërt ka qenë në fakt me Baba Vangën.

Ajo kujdesej për mua dhe motrën kur ishim të vegjël, por nuk mbaj mend shumë. Për ne, ajo ishte vetëm gjyshja jonë dhe asgjë më shumë. Ne kemi vetëm dashuri për të dhe unë jam krenare për të si gjyshe, jo si profeteshë – përfundon Daniela për Stars.