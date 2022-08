Tensionet në veri të Kosovës, reagon Kremlini: Mbështesim qëndrimin paqësor

Në deklaratën e fundit nga Kremlini, rezidenca e Presidentit rus Vladimir Putin, me një rezolutë bën thirrje për mbrojtjen e të drejtave të serbëve të Kosovës dhe Metohisë.

Sipas mediave ruse, tensionet në Kosovë kanë marrë hov pas vendimit të autoriteteve në Prishtinë për të detyruar serbët e Kosovës dhe Metohisë që të privatizojnë targat dhe dokumentet personale të Kosovës. Kjo ka bërë që serbët lokalë të vendosin barrikada në pikat kufitare të Jarinjës dhe Bernjakut.

“Rusia qëndron plotësisht pranë Serbisë në mosmarrëveshjen me Republikën e vetëshpallur të Kosovës dhe insiston se të drejtat e serbëve duhet të garantohen me një rezolutë për këtë konflikt”, tha sot zëdhënësi i Kremlinit, Dmitry Peskov.

⚡Kremlin: Serbs’ rights must be guaranteed in resolution of conflict in Kosovo

— Sputnik (@SputnikInt) August 1, 2022