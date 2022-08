Video/ Momenti kur ushtari i UÇK-së kërcen pasi NATO nisi bombardimet në Beograd

Një video epike e një ushtari të Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës po bën xhiron e rrjetit. Në pamje shihet teksa ushtari i UÇK-së kërcen nën ritmet e “Another One Bites the Dust”, ndërkohë që NATO kishte ndërhyrë dhe nisi bombardimet e bazave ushtarake të Millosheviçit në Beograd.

Ky moment solli fundin e luftës dhe masakrave mbi popullsinë e pafajshme civile të Kosovës.

Pamjet janë bërë virale në një moment të tensionuar në veri të Kosovës, pas vendimit për të hyrë në fuqi recoproiciteti. Me kërkesë të SHBA-ve, qeveria e Kosovës ka shtyrë me një muaj implementin.

Epic video of a Kosovo Liberation Army soldier dancing to “Another One Bites the Dust” during the NATO bombing of Serbia’s genocidal forces. pic.twitter.com/vatED3XHAF

— Admirim (@admirim) August 1, 2022