Pse dialogon me Vuçiçin? Rama shpjegon Ballkanin e Hapur: Në vend të mikrofonit do kishe një pushkë!

Kryeministri Rama e shpjegoi sërish miqësinë e tij me Vuçiçin dhe projektin e Ballkanit të Hapur përmes opsionit më të kundërt: atë të luftës.









I pyetur nga gazetarët, nëse po e kupton se Vuçiç nuk është i sinqertë kur bëhet pjesë e Ballkanit të Hapur, kryeministri Rama u shpreh se është e lehtë të nxjerrësh konkluzione ekstreme, por e gjithë nisma bëhet për të shmangur luftën, nga e cila na ndan një fije peri.

“Jeni të drejtën tuaj të nxirrni konkluzione ekstrem jam në të drejtën time tëju them se e kundërta është e vërtetë.

Ngjarja e djeshme eshte pasqyrë e vështirësisë së thellë në këtë marrëdhënie dhe ushtrimi i sovranitetit në të gjithë territorin e shtetit të Kosovës, bazuar në marrëveshjen e dakortësuar mes Kosovës dhe Serbisë në Bruksel, lidhur me temën që u bë shkak e këtij acarimi, nuk është vetëm e drejtë, por është një detyrë dhe në këtë pikë e mbështes qëndrimin e Kosovës që kërkon që marrëveshja të zbatohet. Nuk kam asnjë dilemë. E përgëzoj kryeministrin e Kosovës për sensin e vetëpërmbajtjes dhe dëgjimin e aleatëve që sugjeruan një shtyrje 30 ditë, jo për të shtyrë marrëveshjen po për t’i dhënë kohë kohës, për të sqaruar çfarëdo qoftë që kur të hyjë në fuqi të mos ketë probleme.

Këto situata nuk tregojnë se Ballkani i Hapur është i panevojshëm apo i gabuar. Nuk tregojnë se qasja jonë ndaj Serbisë dhe politika e përafrimit dhe dialogut dhe paqes janë të panevojshme. Këto situata tregojnë pikërisht pse duhet Ballkani i Hapur, këto situata tregojnë se kur vjen puna që gjërat shkojnë në thikë, aty rrinë.

Njëra është rruga e kthimit mbrapa dhe e luftës, nga e cila nuk fiton askush se nuk ka asgjë për të ndarë, se Kosova është një shtet sovran i pavarur, demokratik dhe rruga tjetër është ndërtimi i paqes. Njëra rrugë është të ndalojmë trashëgimin e konfliktit brez pas brezi dhe njëra është rruga e trashëgimit të konfliktit.

Unë jam me të parën. Këtë nuk e luan topi. Mos prisni të kem opinion tjetër. Përkundrazi, sa herë ndodhin këto, aq konfirmohet kjo që thashë. Na duhet të punojmë kokëfortësisht për paqen, na duhet të punojmë me këmbëngulje, për të ndërtuar rrugë ndërveprimesh që na japin mundësi të kuptojmë se nuk jemi dy palë qënie, ca njerëz, ca alienë. Jemi të gjithë njerëz dhe kemi detyrimin t’u lëmë fëmijëve tonë një hapësirë paqeje jo një zonë me mina.

Me presidentin e Serbisë, marrëdhënia miqësore nuk më ka penguar të ndahem aty ku nuk jemi dakort. E dëgjuar kryeministrin e Spanjës. Parimisht është e njëjta gjë.

Spanja ka arsyet e veta, që ta lexojë ashtu si e lexon marrëdhënien me Kosovën, por kjo nuk e pengon Spanjën të thotë: ne jemi për liberalizimin e vizave për qytetarët e Kosovës. Sikundër kjo nuk është shprehje mosrespekti për dinjitetin dhe të drejtat se si ne shqiptarët e shikojmë këtë çështje.

Nuk jetojmë në shekullin e 19, nuk jetojmë në luftën e dytë botërore. Kjo që ndodh në Rusi duhet të na bëjë t’i thërrasim mendjes shumë fort. Rrugën e paqes dhe atë të luftës në situata si kjo e jona i ndan një fije peri. Është kollaj të rrish në Tiranë me kondicioner dhe të thuash që kjo rrugë ndahet vetëm me luftë. Por kur ta zëvëndësosh atë mikrofon me pushkën, edhe në vend të dialogut të kesh bomba dhe shkatërrime, ndryshon. Për mua qeveria e Kosovës ka bërë gjënë e duhur, por thënë kjo, dialog, dialog, dialog. Fqinjët nuk i zgjedhim. Do donim fqinjë të tjerë. Po këto janë” tha Rama.