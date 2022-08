“Bota është përmbys”/ Spanja urdhëron kufizime të temperaturës për bizneset në dekretin gjithëpërfshirës të kursimit të energjisë

Qeveria e Spanjës urdhëroi të gjitha bizneset të kufizojnë temperaturat e tyre dhe u tha dyqaneve të fikin dritat gjatë natës, ndërsa vendi përpiqet të kursejë energji përpara këtij dimri.









Kondicioneri nuk mund të ulet nën 27 gradë në verë dhe ngrohja nuk mund të kalojë 19 gradë Celsius këtë dimër, ndërsa ballina e dyqaneve duhet të errësohet deri në orën 22:00, sipas dekretit të miratuar të hënën.

Masa të ngjashme tashmë janë vendosur për ndërtesat e administratës publike, ndërkohë që për momentin ato mbeten vullnetare për familjet.

“Bota është përmbys, ne kemi një luftë në Evropë”, tha të martën ministrja spanjolle për Tranzicionin Ekologjik Teresa Ribera.

“[Kjo është] një përpjekje e veçantë në një kohë të jashtëzakonshme”, shtoi ajo, duke theksuar se masat ishin krijuar për të treguar “unitetin dhe solidaritetin” e vendit me partnerët e tij evropianë.

Spanja tha se masa do ta ndihmonte atë në vend të arrijë qëllimin e saj për të ulur konsumin e gazit me 7 për qind – në përputhje me premtimet që bëri javën e kaluar si pjesë e një marrëveshjeje më të gjerë të BE-së që synon të zvogëlojë kërkesën për gaz përpara dimrit në mes të energjisë së afërt.

Ministrat e energjisë të BE-së ranë dakord javën e kaluar për një marrëveshje që mund të zbatojë racionimin e detyrueshëm të gazit në mbarë bllokun në rast të mungesës së furnizimit dimëror – dhe për të reduktuar vullnetarisht kërkesën për gaz me 15 për qind deri në mars.

Madridi kundërshtoi propozimin fillestar të Komisionit, me Riberën që drejtonte një koalicion të vendeve kryesisht të Evropës Jugore kundër planit me arsyetimin se ai nuk merrte në konsideratë në mënyrë adekuate përzierjet e ndryshme kombëtare të energjisë, lidhjet tregtare dhe nivelet e varësisë nga gazi rus.

Ndryshe nga shumë vende të tjera anëtare të BE-së, Spanja ka një varësi të kufizuar nga gazi rus, me vetëm 10.5 për qind të importeve që vijnë nga Moska në vitin 2020. Gazi natyror përbënte pak më pak se një të katërtën e përzierjes energjetike të Spanjës në të njëjtin vit.

Nisma e së hënës u jep bizneseve shtatë ditë për t’u përshtatur me masat e reja, të cilat mund të lehtësohen në raste temperaturash ekstreme dhe do të jenë në fuqi deri në nëntor 2023. Gjithashtu, qeveria pritet të nisë një plan më të gjerë emergjence dhe kursimesh në shtator.

Por jo të gjithë janë të kënaqur me planet.

Isabel Díaz Ayuso, presidente e Komunitetit të Madridit dhe një forcë në rritje në Partinë Popullore konservatore, tha se ligji nuk do të zbatohet në kryeqytetin spanjoll.

“Madridi nuk do të mbyllet”, tha ajo. “Ky [dekret] gjeneron pasiguri dhe frikëson turizmin dhe konsumin. Shkakton errësirë, varfëri, trishtim”.