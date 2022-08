Fillon hakmarrja e ‘Dragoit’/ Bllokada tregtare e Kinës në Tajvan për shkak të Pelosit

Kina ka bërë një shfaqje pushteti në të gjitha nivelet që nga mëngjesi në zonën më të gjerë të Tajvanit, çka po shkakton ardhja e presidentes së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Nancy Pelosi sot në republikën pothuajse autonome të ishullit.









Krahas paralajmërimeve të rrepta të lëshuara çdo ditë, si sot, nga zyrtarë të lartë kinezë në Tajvan, në lidhje me pasojat e mundshme të vizitës së Pelosit në të ardhmen e afërt, Pekini që nga mëngjesi ka përshkallëzuar zbatimin e kundërmasave në të gjitha fushat për të ushtruar presion asfiksues. Popullsia e Tajvanit ka 23 milionë banorë.

Në veçanti, Kina ka vendosur joformalisht një embargo, duke anuluar importet në brendësi të saj të të paktën 100 kompanive nga Tajvani përpara ardhjes së sotme të Kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi, me qëllim që të krijojë vatra krize ekonomike dhe pakënaqësi popullore në pëlhura prodhuese e vendit. Ndër produktet janë mallra të konsumit si biskota dhe ëmbëlsira, sipas Reuters.

Ndërsa Pekini këmbëngul të trajtojë Tajvanin si territorin e tij, vizita e Pelosit rezultoi në një embargo pothuajse tregtare në ishull, me artikuj të ndaluar nga Pekini duke përfshirë:

Perime

Fruta

Biskota

Ushqim për fëmijë

Tortë

Pije

Ushqim deti të freskët të vendosur nga autoritetet kineze në një status “në pritje”. Deri më tani, më shumë se 2,000 produkte janë vendosur në të njëjtën “listë të zezë”, rreth dy të tretat e 3,228 artikujve që eksporton Tajvani në Republikën Popullore të Kinës, sipas një vlerësimi nga Nikkei Asia.

Në të njëjtën kohë, fakti që Pekini po procedon që në mëngjes me anulimin dhe kryesisht rirregullimin e dhjetëra fluturimeve ajrore, po shqetëson autoritetet tajvaneze, duke dashur të sigurojnë një korridor të pastër ajror në ngushticat për orët në vijim.

Me ardhjen e afërt të Nancy Pelosit, Pekini po bën ndryshime njëra pas tjetrës në fluturimet në provincën lindore kineze më të afërt me Tajvanin, përkatësisht Fujian, duke ndryshuar kryesisht oraret e fluturimeve. Të paktën 50 fluturime janë modifikuar që nga mëngjesi vetëm nga Xiamen Airlines, me qendër në qytetin Xiamen, 300 kilometra larg ishullit, ndërsa kontrolli i trafikut ajror është shkaku i ndryshimeve të papritura, të cilat kanë shkaktuar shqetësim të madh tek pasagjerët.