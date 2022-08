“Gruaja e të dashurit tim më ngushëlloi për marrëdhënien time me të”, letra e plotë e personit që nuk e bëri dot për vete të dashurin

“Shumë kohë më parë isha zonja. Personi i tretë. Gruaja që hyri mes një çifti. E keqja. Ishte një nga periudhat më konfuze, të ngarkuara emocionalisht dhe më të çuditshme të jetës sime. Tani jam larg gjithë kësaj. Kanë kaluar disa vite nga finalja e zemëruar, e tensionuar dhe nervozuese. Por dhimbja nuk largohet kurrë plotësisht”.









Kështu e nis shkrimin e saj në youtango.com autorja dhe blogerja Michelle Zunter, në të cilën ajo përshkruan një përvojë shumë personale. Ajo kujton kohën kur ishte në një lidhje me një burrë të martuar dhe si i kishte dalë. Edhe pse nuk e kishte menduar kurrë se do t’i ndodhte diçka e tillë, pak para të 30-ave dhe pas divorcit nga një partner abuziv, ajo u gjend në një lidhje me një burrë të martuar. Ky njeri shquhej për lidhjet e tij të dashurisë, pavarësisht martesës. Ai vetë nuk ndjeu asnjë pendim, sepse nuk e respektonte gruan e tij. Megjithatë, duke pasur një marrëdhënie me të, Michelle ndjeu se edhe ajo po kontribuonte në gërryerjen e një marrëdhënieje tjetër. Ajo luftoi shumë për t’i dhënë fund dhe për të vazhduar jetën e saj. Ajo mësoi disa gjëra shumë të rëndësishme si se sa lehtë dikush mund të tradhtojë një person që e do dhe mundi të vazhdonte kur foli me gruan e të dashurit të saj.

Lexoni për të parë se si e ndihmoi ajo bisedë e vështirë

“Pjesa e marrëdhënies që më ndjek më shumë është ajo bisedë telefonike. Ajo gjeti numrin tim në llogarinë e celularit të burrit të saj dhe më telefonoi. Në thelb, gjatë lidhjes më kishte telefonuar disa herë, por unë nuk u përgjigja. Derisa e bëra.

Unë tashmë isha e lodhur. Isha inatosur për gënjeshtrat e të dashurit tim. Më tha se nuk ishte i dashuruar me gruan e tij, se nuk kishte asnjë butësi mes tyre, se ata nuk ishin të dashuruar prej vitesh. Megjithatë, e gjithë kjo ishte një gënjeshtër.

Ai donte vetëm byrekun e plotë dhe qenin plot. Të gjitha emocionet e mia ishin lodhur, ndaj iu përgjigja telefonit. Doja të vazhdoja.

Ajo më bëri pyetje. Ajo ishte ende në mohim, edhe pse e dinte për ekzistencën time. Ajo më pyeti për detaje specifike që vetëm të dashuruarit mund t’i dinë. Për takime, për shëtitje, për filma, për dalje. Ajo donte të dinte gjithçka.

U deshën orë të tëra në telefon që ai të kuptonte se lidhja ekzistonte vërtet. Si e kishte tradhtuar i shoqi dhe e kishte gënjyer pa hezitim.

Ajo që mbaj mend më shumë ishte zëri i saj. Ajo përdori të njëjtin ton dhe fjalë si i dashuri im, burri i saj. Mund të thuash lehtësisht se ata ishin çift. Ata folën në të njëjtën mënyrë. Kjo më lëndoi.

Biseda na afroi me dritën. E kuptova se ai po më gënjente shumë më tepër sesa dyshoja. Të njëjtën gjë duket se e ka kuptuar edhe bashkëshortja e tij. Më tha se më përshkruante si një “bjonde memece” me të cilën ishte vetëm shok.

Kur zbuloi më shumë detaje për mua, ajo thjesht i tha se isha “i mbërthyer” me të dhe nuk do ta lija vetëm.

I përcillja të gjitha mesazhet audio që më kishte dërguar duke më lutur ta takoja, duke i thënë se sa shumë më donte dhe kishte nevojë për mua. Pastaj e kuptova. Ai kurrë nuk do të përpiqej të më afrohej më pas asaj bisede. Çdo kamuflazh i tij ishte zbuluar.

Gruaja e të dashurit tim e mbylli bisedën tonë duke thënë se sa shumë më urrente. Ajo nuk mund të mendonte për asnjë njeri në botë të cilin e urrente më shumë se mua. Unë nuk e fajësoj atë.

Nga zëri i saj mund të dallohej se ishte shumë më e zgjuar se i shoqi. Ajo i premtoi se do ta linte. Në fakt, më tha se i kishte gati letrat e divorcit. Por unë mund të dalloja nga zëri i saj se ajo ende e donte atë. Ajo nuk donte ta linte. Dhe e gjithë kjo, pavarësisht se ajo e dinte se unë nuk isha lidhja e parë e paligjshme e burrit të saj – dhe ndoshta as e fundit.

Jeta ime ndryshoi për mirë pas asaj nate. Preva kordonin e kërthizës. Ajo që mbeti në errësirë ​​tani ka dalë në dritë.

Ndonjëherë pyes veten nëse ajo mendon ndonjëherë për mua ose nëse ajo ende më urren. Pyes veten nëse ajo është ende e martuar me të dhe nëse është e lumtur. Pyes veten gjithashtu nëse burri i saj i kalon ditët duke e gënjyer atë dhe gratë e tjera dhe vazhdon të ketë marrëdhënie të paligjshme.

Unë kurrë nuk do ta di se çfarë po ndodh. Të jesh personi i tretë në një lidhje është një gjemb që mbaj ende. Sado që të vazhdoj përpara, sa herë t’i kërkoj falje partnerit të të dashurit tim, kjo përvojë zë rrënjë në shpirtin tuaj. Megjithatë, isha i qartë, mora përgjegjësinë për veprimet e mia dhe sigurisht i mbijetova një bisede përcaktuese me gruan e të dashurit tim, e cila më ndryshoi në thelb”.