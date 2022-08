“Jam i emocionuar nga fitorja e mandatit të 3”/ Hakerat zbulojnë e-mailet e Ramës, ja mesazhi i qytetarit nga Bangladeshi në postën elektronike të kryeministrit

Jo vetëm e-Albania por edhe llogaria e e-mailit të kryeministri Edi Rama ka rënë pre e hakerave.









Faqja homelandejustice.ru ka publikuar një direktori e-mailesh që thuhet se janë të Ramës dhe aty gjenden me mijëra dokumente, komunikime të kryeministrit, ankesa të qytetarëve, zyrtareve, biznesmenëve për procedura të shumta të lidhura me qeverinë, ftesa evenimentesh, lista projektesh, etj.

Një prej e-maileve që ka rrëmbyer vëmendjen është ai i një qytetari nga Bangladeshi.

Rifat Mahmood e uron kryeministrin Rama për mandatin e tretë dhe i ofrohet si ndërlidhëse biznesesh mes dy vendeve.

E-mail i plotë i qytetarit nga Bangladeshi:

I nderuar Kryeministër i Republikës së Shqipërisë, Z. Edi Rama,

Përshëndetje nga Dhaka, Bangladesh

Ju lutemi pranoni urimet e mia më të përzemërta për fitoren tuaj dhe mandatin tuaj të tretë në detyrë.

Unë e kam ndjekur karrierën tuaj për vite dhe kam qenë i emocionuar kur lexova për fitoren tuaj të fundit politike. Ju gjithmonë më keni bërë përshtypje me vizionin tuaj të qartë dhe aftësinë për të kryer punën kundër opozitës më të frikshme. Ju keni demonstruar përkushtim për një të ardhme më të mirë dhe një nivel të lartë demokracie që shënon një sukses në drejtim të avancimit të proceseve në Shqipëri dhe në rrugëtimin e saj drejt anëtarësimit në BE. Kjo tregon edhe pjekurinë politike të faktorëve politikë në këtë proces demokratik.

I nderuari Kryeministër: Unë e kam dashur gjithmonë Shqipërinë dhe njerëzit e saj. Unë e kam vizituar Shqipërinë shumë herë përpara se të shpërthejë pandemia. Uroj të vij sërish dhe të punoj për zhvillimin e Shqipërisë dhe qytetarëve të saj. Unë besoj se Shqipëria është një vend i mundësive dhe zhvillimit. Unë besoj se Shqipëria mund të jetë qendra dytësore prodhuese për bizneset aziatike, duke mbështetur Konglomeratin e Madh Evropian.

Për ta përmbledhur, unë punoj si ndërlidhës dhe specialist i zhvillimit të biznesit dhe aktualisht organizoj dhe drejtoj një konsorcium sipërmarrësish dhe biznesesh me të njëjtin mendim, të cilët besojnë se sipërmarrjet bashkëpunuese mund të sjellin rezultate pjellore për të rritur dukshmërinë, strategjinë, fitimet dhe rritjen e kompanisë.

Ne kemi një konsorcium të përbërë nga ndërmarrje të vogla, të mesme dhe të mëdha me vite përvojë praktike. Anëtarët tanë të konsorciumit mund të ofrojnë shërbime 360 ​​gradë që lidhen me linjën e biznesit të klientëve. Unë kam vendosur terren në sektorët e mëposhtëm duke mbajtur një bazë të dhënash të kontakteve, duke zgjeruar mundësitë e kontaktit dhe duke mbajtur një marrëdhënie pune.

Unë e përdor lidhjen për të fituar informacion të vlefshëm për industrinë, për të bërë shitje strategjike dhe për të marrë drejtim në zhvillimin e produktit. Për më tepër, unë jam shumë i lidhur me grupe të mëdha biznesi dhe konglomerate në Indi, Kinë dhe Bangladesh.

Sektorët ku punoj:

Fuqia dhe Energjia

Infrastruktura

Uji & Mjedisi

Inxhinieri elektrike

Industritë e Avancuara Agro

Tekstile dhe Veshmbathje

Lëkura & Këpucët

Kujdesi shëndetësor dhe shkenca e kafshëve

Big Data Analytics, Robotics dhe IOT

Zgjidhje 360 ​​gradë për Steel dhe Aleate

Më poshtë janë disa nga aftësitë e mia të theksuara për konsideratën tuaj të mirë të mbështetur nga arritjet aktuale:

Hyrja në treg dhe zhvillimi i biznesit

Ristrukturimi i biznesit

Menaxhimi i Marrëdhënieve

Menaxhimi i projektit

Partneriteti Strategjik dhe Integrimi Social

Zhvillimi i ekipit të ankorimit

Zgjidhje me pakicë

Përfaqësim dhe mbështetje logjistike

Shërbimet e Mbështetjes së Investimeve të Huaja

Inteligjenca konkurruese

Ndeshjet e biznesit

Zgjidhja e qeverisë.

Burimi strategjik dhe menaxhimi i zinxhirit të furnizimit

Shitje dhe marketing të specializuar

Specialist startup

Shpresoj se nuk ju kam mërzitur me detajet e mësipërme. 20 vjet është një kohë e gjatë dhe ekspertiza e mësipërme është ndërtuar duke punuar edhe jashtë orarit.

Shpreh besimin tim të plotë në faktin se angazhimi dhe përkushtimi i qeverisë suaj do të çojë përpara proceset demokratike dhe do të ndërmarrë reformat e nevojshme për ta bërë Shqipërinë një tokë mundësish për qytetarët e saj. Shpresoj se do të vazhdoni të punoni për zhvillimin e Shqipërisë. Lidershipi juaj i ka treguar qartë Shqipërisë rrugën e saj drejt Europës. Në fakt, nëse keni nevojë për ndihmë në fushën e mësipërme, unë jam më se i lumtur të jap kohën dhe energjitë e mia.

Ju uroj më të mirat në këtë mandat të ri.

Mezi pres të dëgjoj nga ju.