Kreu marrëdhënie intime me një të mitur, arrestohet nga policia 23 vjeçari

Një djalë i ri është arrestuar nga policia e Korçës pasi akuzohet se ka kryer marrëdhënie seksuale me një vajzë të mitur.









“Specialistët për Hetimin e Krimeve në Komisariatin e Policisë Korçë bënë ndalimin e shtetasit në kërkim M. R., 23 vjeç, banues në fshatin Pulahë, Korçë, pasi Gjykata e Rrethit Gjyqësor Korçë, me vendimin e datës 28.07.2022, ka caktuar masën e sigurisë “Arrest në burg”, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale ose homoseksuale me të mitur”, vepër të cilën ky shtetas dyshohet se e ka konsumuar me një 13-vjeçare”, tha policia.