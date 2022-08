Prag lufte! Tajvani përgatit strehimoret e saj ndërsa Kina lëviz forcat në Xiamen, vetëm një hap larg

Tajvani po vendos në gatishmëri strehimoret e tij kundërajrore, pasi tensionet në rritje me Kinën dhe pushtimi i Rusisë në Ukrainë ngrenë frikë të reja për një sulm të mundshëm kinez në ishull.









Kina e konsideron Tajvanin territorin e saj dhe ka rritur praninë e saj ushtarake në ajër dhe det përreth tij.

Tajvani është i përkushtuar për të mbrojtur territorin e tij dhe e ka bërë prioritet forcimin e mbrojtjes së tij duke kryer rregullisht stërvitje ushtarake dhe civile.

Përgatitjet përfshijnë shënimin e strehimoreve ku qytetarët mund të strehohen në rast të një sulmi raketor nga Kina — jo në bunkerë të ndërtuar me qëllim, por në hapësira nëntokësore si parkingje, hekurudhë nëntokësore dhe qendra tregtare nëntokësore.

Kryeqyteti i Taipeit ka më shumë se 4,600 strehimore të tilla që mund të strehojnë rreth 12 milionë njerëz, më shumë se katërfishi i popullsisë së tij.

18-vjeçarja Harmony Wu u befasua kur mësoi se një qendër tregtare nëntokësore, ku ajo dhe të rinjtë e tjerë kohët e fundit po provonin një kërcim, do të kthehej në një strehë për sulm ajror në rast lufte.

Por, siç thotë ajo, i kupton arsyet.

“Të kesh strehimore është shumë e nevojshme. Ne nuk e dimë se kur mund të ndodhë lufta dhe këto janë për sigurinë tonë. Lufta është e ashpër. Nuk e kemi përjetuar, kështu që nuk jemi të përgatitur”, thotë Vu.

Zyrtarët e Taipeit po përditësojnë një bazë të dhënash të strehimoreve të caktuara duke vendosur informacionin e vendndodhjes së tyre në një aplikacion celular dhe duke bërë fushatë përmes mediave sociale dhe posterave për t’u siguruar që qytetarët të dinë se ku është më e afërta.

Hyrjet e strehimoreve kanë një tabelë të verdhë, një letër pothuajse sa një faqe A4, e cila tregon numrin maksimal të njerëzve që mund të strehojnë.

Një zyrtar i lartë në agjencinë Taipei përgjegjës për strehimoret thotë se ngjarjet që po zhvillohen në Evropë kanë krijuar një ndjenjë urgjence.

“Shikoni luftën në Ukrainë”, i thotë Reuters Abercrombie Young, drejtor i Shërbimit të Menaxhimit të Ndërtesave.

Xiamen, #Fujian today!

1. China is sending multiple rocket launchers to Fujian

2. The Air traffic in the area has been regulated to enable fighter movement

3. The PLA carried out live fire drills last night#Taiwan #China #Pelosi pic.twitter.com/5Ow6Ob6NlH — Saikiran Kannan (@saikirankannan) August 2, 2022

“Nuk ka asnjë garanci që qytetarët e pafajshëm nuk do të jenë në shënjestër. Të gjithë qytetarët duhet të informohen për krizat… Na duhen strehëzat në rast sulmi nga komunistët kinezë”, shton ai, duke shpjeguar pse duhet të informohet publiku.

Muajin e kaluar, Tajvani mbajti një stërvitje në shkallë të gjerë sulmesh ajrore në të gjithë territorin e saj, e para që kur pandemia e koronavirusit ndërpreu stërvitjet e rregullta.

Ndër udhëzimet që u jepeshin qytetarëve në rast sulmi me raketa ishte që të futeshin në parkingjet nëntokësore të shtëpive të tyre, duke mbuluar sytë dhe veshët me duar, por me gojë hapur për të minimizuar ndikimin nga valët goditëse.

Disa përfaqësues të sektorit të mbrojtjes civile argumentojnë se nevojiten më shumë masa.

Autoriteteve u kërkohet me ligj që t’i mbajnë strehimoret të pastra dhe të hapura, por nuk u kërkohet t’i rezervojnë ato me furnizime të tilla si ushqim dhe ujë.

Studiuesit parlamentar kërkuan në qershor që strehimoret të pajisen me furnizime emergjente.

Vu Enoch i Partisë Demokratike Progresive në pushtet thotë se qytetarët duhet të përgatisin komplete mbijetese për t’i marrë me vete kur të shkojnë në strehë.

“Ajo që është e rëndësishme është ajo që dikush merr me vete për të qenë në gjendje të qëndrojë atje për një kohë të gjatë,” thotë Vu, duke përmendur furnizimet mjekësore dhe madje edhe mjetet për të ndërtuar një tualet të improvizuar.

Kina po lëviz forcat pranë Tajvanit

Ndërkohë që nga mëngjesi në internet po qarkullojnë video dhe foto që tregojnë lëvizjen e forcave kineze në qytetin Xiamen në provincën Fujian, përballë Tajvanit. Ato ndahen nga ngushtica e Tajvanit.

There seems to be a large amount of PLA military equipment in/around the #Fujian region this morning… pic.twitter.com/ULzMlp4jwi — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022

This army convoy was spotted on a local highway in #Fujian today, too. pic.twitter.com/PzTZTQD614 — The Intel Crab (@IntelCrab) August 2, 2022

Udhëtimi me enigmë të Pelosit në Tajvan

Pamjet kujtojnë lëvizjen e forcave ruse përpara pushtimit të Ukrainës, ndërsa tensionet rriten për një vizitë të mundshme të kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve, Nancy Pelosi në Tajvan.

Është një lëvizje me rrezik të lartë nga kryetarja 82-vjeçare e Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, ndërsa zërat për vizitën e saj në Tajvan po rriten, duke i sjellë marrëdhëniet SHBA-Kinë në pikën e vlimit.