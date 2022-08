Skandali/ Vijojnë punësimet nepotike në Dogana, vajza te hetimi doganor, i ati shef sektori

Zgjerohet skandali me emërimet nepotike në doganat shqiptare. “News 24” ka siguruar fakte të tjera që vërtetojnë se Genti Gazheli i drejton doganat në shkelje të ligjit.









Në bazë të ligjit për parandalimin e konfliktit të interesit të vitit 2005, të ndryshuar në 2014 nga qeveria Rama, ndalohet të ushtrojnë detyrën brenda të njëjtit institucion publik, punonjës të lidhur mes tyre me lidhje familjare, gjinie apo krushqie.

Kozeta Pinari, specialiste e Antikorrupsionit, punon bashkë më të bijën, Tea Pinari, në dogana. Kjo e fundit punon si doganiere tek origjina. Juljan Mehaj, kryetar Dogane Tiranë, ka lidhje familjare me inspektorin tek Antikontrabanda Tokësore, Ervin Koçija, i cili është burri i vajzës së xhaxhait. Por ka edhe raste me lidhje të dyfishta.

Kështu Xhoi Moçka që punon te Hetimi Doganor, ka të atin, Dhimitër Janku, që punon në dogana si shef sektori te klasifikimet në laborator, ndërsa është edhe mbesë e doganieres Anila Çobani.

Xhoi Moçka mund të hetojë raste evazioni apo kontrabande në dogana, këtë gjë mund ta shpjegojë drejtori i Përgjithshëm, Genti Gazheli. Emrat figurojnë edhe në listë me pagat e prillit që u nxor nga zyrat e Tatimeve. Për disa emërime të pastra nepotike të publikuara më parë, Drejtoria e Përgjithshme e doganave u mbrojt duke thënë se punonjësit janë në administratën doganore që para ardhjes së zotit Gazheli në detyrë si drejtor i Përgjithshëm, dhe më pas thonë se punonjësit ishin të emëruar në detyrat përkatëse në përputhje me ligjin dhe me vendimet e Gjykatës Kushtetuese në 2006 mbi “shmangien e nepotizmit në administratën publike”.

Por në fakt, ligji për parandalimin e konfliktit të interesit është ndryshuar nga qeveria Rama në 2014-ën, ku thuhet e zeza në të bardhë se rrethi i personave të lidhur me zyrtarin, në zbatim të ndalimeve të përcaktuara në nenet 21 dhe 22 të këtij ligji, përbëhet nga bashkëshorti/ja, bashkëjetuesi/ja, fëmijët në moshë madhore dhe prindërit e zyrtarit e të bashkëshortit/es dhe bashkëjetuesit/es”.

Po ashtu, edhe pretendime se emërimet kanë qenë të mëparshme, nuk do të thotë që zyrtarët të vazhdojnë punë kur eprori i tyre bie në dijeni të lidhjeve nepotike. Por për doganat, këto duke se kanë pak rëndësi, pasi ashtu si për emërimet me të shkuar kriminale, edhe për ato nepotike dhe në konflikt të pastër interesi, drejtori i Përgjithshëm, Genti Gazheli, u ka dalë në mbrojtje këtyre shkeljeve.

Më herët “News 24” ka publikuar raste të tjera ku thuhej se Alfreda Trajani është drejtoreshë e komanduar te Burimet Njerëzore, ndërsa e bija, Gestina Bregu (Trajani), është specialiste tek Antikorrupsioni i Doganave. Ky duket të jetë një rast i paprecedent në të gjithë administratën shqiptare, kur mamaja drejtoreshë promovon të bijën. Eglantina Kaja është përgjegjëse te sektori i pagesave, ndërsa e bija, Enxhi Kaja, është doganiere tek aposteriori 5-ditor. Por nepotizmi nuk ka kursyer as paradhomën e Genti Gazhelit. Ajla Petrela është sekretare e Gazhelit, ndërsa bashkëshorti, Alban Fishka, është doganier fizik në doganën e Tiranës. E thënë më thjesht, Doganat duket se nuk janë një “çerdhe” ku punësohen dhe promovohen ata që kanë probleme me drejtësinë në vendet fqinje, por edhe nga dy persona nga e njëjta familje, duke shkelur kështu hapur ligjin e nepotizmit.

Skandali, drejtori i “Tri urave” i dënuar për trafik klandestinësh

Dy ditë më parë sollëm në vëmendje përsëritjen e fenomenit të punësimit të personave problematikë me ligjin në institucionin që drejtohet nga Genti Gazheli. “News 24” arriti të sigurojë vendimin e Gjykatës së Gjirokastrës të 26 qershorit të vitit 2000, ku Arben Zhupa, drejtues aktual i pikës doganore “Tri Urat” në Përmet, është dënuar me 1 vit burg për veprën penale të dhënies së ndihmës për kalim të paligjshëm të kufirit, kryer në bashkëpunim. Bashkë me Arben Zhupën janë dënuar edhe 3 persona të tjerë si njohës i mirë i kufirit. Genti Gazheli i ka besuar Arben Zhupës detyrën e shefit të doganës së “Tri Urave” në Përmet, thënë ndryshe personi i dënuar për trafik klandestinësh vite më parë, tani lufton kontrabandën për llogari të doganave shqiptare. Pak ditë më parë, “News 24” zbuloi është rastin e 4 zyrtarëve të lartë të doganave të hetuar nga drejtësia greke për kontrabandë dhe grup të strukturuar kriminal, ndërkohë që u kapën në flagrancë. Genti Gazheli u mundua që të mbrohej duke thënë se dëshmitë e tyre të penalitetit janë të pastra, ndërkohë që nuk tha asnjë fjalë për vendimet e gjykatave greke dhe promovimin në detyrë të doganierëve të përfshirë në aktivitetin e paligjshëm.

“ÇUNAT PROBLEMATIKË”

Drejtori i Përgjithshëm i Doganave, Genti Gazheli, ka promovuar në detyrë zyrtarë të cilët po hetohen për kontrabandë dhe krim të organizuar nga drejtësia greke. Artur Sejati, me detyrë aktuale drejtor i Hetimit Doganor, rezulton se është në ndjekje penale nga drejtësia greke, pasi në bashkëpunim me katër persona të tjerë, janë ndaluar nga Policia në 30 qershor të vitit 2016, teksa shoqëronin dy kamionë me mallra të grabitura në vendin fqinj. Mbi të rëndojnë akuza të rënda, si ajo e krijimit të grupit të strukturuar kriminal, vjedhje në bashkëpunim me shuma të rënda dhe kontrabandë. Për t’u theksuar është se në kohën e këtij krimi, ai dhe tre të akuzuar të tjerë ishin zyrtarë të doganave shqiptare. E ndërsa procesi është në vazhdim, mësohet se Sejati, i cili është emëruar nga Genti Gazheli, vazhdon në të njëjtin vend punë, atë të drejtorit të Hetimit Doganor për gjithë Shqipërinë.