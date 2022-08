Vrasja e liderit të Al Kaedës, reagon Obama: U dha drejtësi për familjet e viktimave të 11 shtatorit

Ish-presidenti i SHBA-ve Barack Obama ka reaguar në lidhje me vrasjen e liderit të Al Kaedës, Ayman al-Zawahiri në një sulm me dron në Afganistan.

Shtetet e Bashkuara kanë vranë liderin e Al Kaedës, Ayman al-Zawahiri në një sulm me dron në Afganistan.

Lajmi është konfirmuar nga presidenti amerikan Joe Biden të hënën në një fjalim nga Shtëpia e Bardhë.

Nëpërmjet një postimi në Twiter, Obama është shprehur se vdekja e liderit të Al-Kaedës tregon se se është e mundur që terrorizmi të zhduket pa qenë në luftë në Afganistan.

Ndërkohë nuk la pa përmendur sulmin terrorist në kullat binjake të 11 shtatorit.

Obama tha se shpreson që vrasja e liderit të Al-Kaedës të sjellë paqe në familjet e viktimave të 11 shtatorit si edhe te njerëz të tjerë që kanë vuajtur nga duart e Al-Kaedës.

Zawahiri, i cili sapo mbushi 71 vjeç, kishte mbetur një simbol i grupit, 11 vjet pasi SHBA vrau Osama bin Laden. Në një moment, ai veproi si mjeku personal i Bin Ladenit.

It’s a tribute to President Biden’s leadership, to the members of the intelligence community who have been working for decades for this moment, and to the counterterrorism professionals who were able to take al-Zawahiri out without a single civilian casualty.

— Barack Obama (@BarackObama) August 2, 2022