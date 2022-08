Aksidenti me 4 të plagosur në aksin Gjirokastër-Tepelenë, policia: U dëmtuan vetëm pasagjerët e “Benz-it”

Policia e Shtetit ka lëshuar informacion në lidhje me aksidentin e ndodhur në aksin Gjirokastër-Tepelenë, ku si pasojë e përplasjes pësuan lëndime 4 persona.









Burimet zyrtare bëjnë me dije se të dëmtuarit janë 4 personat që po udhëtonin në automjetin tip “Mercedes Benz”, i cili u raportua se ishte dhe përgjegjës për ngjarjen e rëndë, pasi ia kishte prerë rrugën në kthesë makinës tjetër.

Njoftimi i policisë:

Gjirokastër/Informacion paraprak

Rreth orës 19:05, në rrugën nacionale Gjirokastër-Tepelenë, në vendin e quajtur “Ura e Kardhiqit”, automjeti tip “Benz” me drejtues shtetasin E. D., 38 vjeç, banues në fshatin Hormovë, Tepelenë, është përplasur me automjetin tip “Opel” me drejtuese shtetasen M. D., 42 vjeçe, banuese në Gjirokastër.

Për pasojë kanë marrë dëmtime 4 pasagjerët që ndodheshin në automjetin tip “Benz”, të cilët u transportuan për të marrë ndihmën mjekësore në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën.

Në vendngjarje ndodhet grupi hetimor dhe po punon për zbardhjen e shkaqeve të aksidentit.