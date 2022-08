Donald Veshaj duket se i ka hyrë seriozisht muzikës. Vetëm pak minuta më parë, ai ka paralajmëruar këngën e tij më të re.









Donaldi ka publikuar në Instagram disa foto të reja ku shfaqet në det, krahas së cilave ka shkruar një varg nga teksti.

“Te kuptoj me mire me sy se me fjale…”, janë fjalët e Donaldit që menjëherë fansat i kanë interpretuar si dedikim për Borën.

Sakaq, të gjithë janë shprehur entuziastë duke u shprehur se mezi po e presin ta shohin klipin e ri./abcnews.al