Flota e madhe prej 27 avionësh kinezë futet në hapësirën ajrore të Tajvanit ndërsa ishulli ngre avionët mes frikës se pushtimi

Flota e madhe prej 27 fuçi avionësh kinezë futet në hapësirën ajrore të Tajvanit ndërsa ishulli përplas avionët mes frikës se pushtimi është i menjëhershëm









Dhjetëra avionë kinezë janë futur në zonën e mbrojtjes së Tajvanit ndërsa tensionet kanë arritur pikën e vlimit midis vendeve.

Ministria e mbrojtjes e Taipeit tha se të paktën 27 avionë kinezë kaluan vijën mesatare të ngushticës së Tajvanit – duke e detyruar ishullin të përplaset me avionë mes frikës së pushtimit.

Një total prej 27 avionësh luftarakë – duke përfshirë 16 avionë Su-30 – kaluan në zonë ndërsa Taipei rriti mbrojtjen e tij pasi vizita e Nancy Pelosi zemëroi Pekinin.

Në rritjen e fundit të tensioneve, Tajvani tha se dërgoi avionë dhe vendosi sisteme raketore për të “monitoruar” aktivitetet kineze në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore.

Udhëheqësit sfidues të Tajvanit kanë thënë se “nuk do të turpërohen” nga lufta me Kinën nëse shtyhen drejt saj.

Gjeneralët e vendit thanë: “Ne jemi të vendosur të mbështesim sovranitetin, lirinë dhe demokracinë tonë.

“Ne nuk kemi frikë nga asnjë kërcënim apo sfidë. Ne nuk jemi të etur për një luftë, as nuk do të shmangemi nga një.

“Ne kemi kapacitetin dhe vullnetin për të mbështetur lirinë dhe demokracinë tonë të çmuar dhe për të ruajtur stabilitetin e rajonit tonë”.

Kjo vjen pasi ministria e mbrojtjes e vendit zbuloi se stërvitjet ushtarake të Kinës kishin pushtuar territorin e Tajvanit duke bllokuar hapësirën e saj detare dhe ajrore.

Lëvizja erdhi disa orë përpara se Pelosi – shifra e nivelit më të lartë të SHBA që vizitoi ishullin e kontestuar në 25 vjet – të largohej nga ishulli të mërkurën.

Kina u zotua të rrethojë ishullin si pjesë e “operacioneve ushtarake të synuara”

Ministria e Mbrojtjes e Tajvanit tha se stërvitjet ushtarake të Kinës në detin dhe hapësirën ajrore të saj “po rrezikonin korsitë ndërkombëtare të anijeve, duke sfiduar rendin ndërkombëtar, duke minuar status quo-në në ngushticën e Tajvanit dhe duke rrezikuar zonën”.

Pelosi e kishte përshkruar më parë ishullin e vetëqeverisur si “një nga shoqëritë më të lira në botë”.

Politikani amerikan që mbërriti në Tajvan duke sfiduar paralajmërimet e Kinës u takua me Presidentin e vendit Tsai Ing-wen- një vizitë e paparalajmëruar që ka zemëruar Kinën.

Vizita e diskutueshme e shtyu Kinën të përplaste dy avionë kinezë në hapësirën ajrore të Tajvanit vetëm disa minuta para mbërritjes së saj, raportoi botimi lokal SETN.

Duke iu drejtuar parlamentit, Pelosi tha: “Delegacioni ynë erdhi në Tajvan për të bërë të qartë se ne nuk do ta braktisim Tajvanin.

“Tani, më shumë se kurrë, solidariteti i Amerikës me Tajvanin është vendimtar dhe ky është mesazhi që ne po sjellim këtu sot”.

Ajo shtoi se legjislacioni i ri amerikan që synon forcimin e industrisë amerikane të çipave për të konkurruar me Kinën “ofron mundësi më të mëdha për bashkëpunimin ekonomik SHBA-Tajvan”.

Një kritik i vjetër i Kinës, veçanërisht për të drejtat e njeriut, Pelosi do të takohet me një ish-aktivist të Tiananmenit, një librashitës Hong Kongu që ishte arrestuar nga Kina dhe një aktivist tajvanez të liruar së fundmi nga Kina.

Kina këmbënguli të mërkurën se stërvitjet e saj ushtarake rreth ngushticës së Tajvanit ishin “të nevojshme dhe të drejta” në vazhdën e vizitës së kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA, Nancy Pelosi në ishullin e vetëqeverisur.

“Kryerja e stërvitjeve ushtarake nga ushtria kineze në det pranë Tajvanit të Kinës është një masë e nevojshme dhe e drejtë për të mbrojtur me vendosmëri sovranitetin kombëtar”, tha zëdhënësja e ministrisë së jashtme Hua Chunying në një konferencë të rregullt.

“Në luftën aktuale rreth vizitës së Pelosit në Tajvan, Shtetet e Bashkuara janë provokuesit, Kina është viktima. Provokimi i përbashkët nga SHBA dhe Tajvani erdhi i pari, mbrojtja e drejtë e Kinës erdhi më pas”, shtoi ajo.

Udhëheqësit e Kinës kanë shprehur tërbim për vizitën e Pelosit në Tajvan, duke e cilësuar atë si kërcënuese për status quo-në e brishtë.

Si përgjigje, Kina ka njoftuar një seri ushtrimesh ushtarake me zjarr të drejtpërdrejtë rreth Tajvanit, me Komanda e Teatrit Lindor duke thënë se “stërvitje të përbashkëta detare dhe ajrore do të zhvillohen në hapësirat detare dhe ajrore veriore, jugperëndimore dhe juglindore” të ishullit.

Është vendosur gjithashtu të enjten për të filluar stërvitjet e mëtejshme ushtarake me zjarr të vërtetë në zonat që rrethojnë Tajvanin — në disa pika brenda vetëm 12 milje nga bregu i ishullit.

Stërvitjet do të përfshijnë “qitje me municion të drejtpërdrejtë me rreze të gjatë” në ngushticën e Tajvanit, e cila ndan ishullin nga Kina kontinentale dhe kalon nëpër korsi jetike të transportit.

Ministria e mbrojtjes e Taipeit ka paralajmëruar se planet kërcënojnë portet kryesore dhe zonat urbane.

Pas vizitës së Pelosit, Kina thirri ambasadoren amerikane, duke e akuzuar atë se “luan me zjarrin” dhe tha se SHBA “duhet të paguajë çmimin për gabimin e saj”.

Ministria e Jashtme e vendit tha: “Shtetet e Bashkuara, nga ana e tyre, janë përpjekur të përdorin Tajvanin për të frenuar Kinën.

“Ai vazhdimisht shtrembëron, errëson dhe zbraz parimin “Një Kinë”, rrit shkëmbimet e tij zyrtare me Tajvanin dhe inkurajon aktivitetet separatiste të “pavarësisë së Tajvanit”.

“Këto lëvizje, si loja me zjarrin, janë jashtëzakonisht të rrezikshme. Ata që luajnë me zjarrin do të humbasin prej tij.”

Deklarata e quajti gjithashtu Tajvanin një “pjesë të patjetërsueshme të territorit të Kinës”, siç raportohet nga Channel News Asia.

Mediat shtetërore në Kinë cituan dje Ministrinë e Mbrojtjes Kombëtare të vendit të thoshte se Ushtria Çlirimtare Popullore do të kundërshtojë vizitën e Pelosit në Tajvan në një përpjekje për të “mbrojtur sovranitetin kombëtar dhe integritetin territorial”.

Operacionet do të përfshijnë stërvitje me zjarr të drejtpërdrejtë dhe “lojëra lufte” rreth bregut të ishullit, për të cilin Kina pretendon se është një provincë e shkëputur.

Të martën, Kina njoftoi një seri ushtrimesh me zjarr jetësor që rrethojnë Tajvanin midis të enjtes dhe të dielës.

Anijet tregtare dhe fluturimet janë paralajmëruar të shmangin këto zona gjatë këtyre kohërave.

Kina është zotuar të “luftojë deri në vdekje” mbi Tajvanin, mes vendosjes së anijeve luftarake, tankeve dhe avionëve luftarakë në bregdetin e saj juglindor, vetëm 100 milje nga ishulli.

Duke folur pasi ajo preku, Pelosi mohoi se vizita e saj “bie në kundërshtim” me politikën e gjatë të SHBA-së për Tajvanin.

“Vizita e delegacionit tonë në Tajvan nderon angazhimin e palëkundur të Amerikës për të mbështetur demokracinë e gjallë të Tajvanit,” tha ajo. “Diskutimet tona me udhëheqjen e Tajvanit rikonfirmojnë mbështetjen tonë për partnerin tonë dhe promovojnë interesat tona të përbashkëta, duke përfshirë avancimin e një rajoni të lirë dhe të hapur Indo-Paqësor.”

Në përgjigje, marina amerikane vendosi katër anije luftarake në lindje të Tajvanit, ndërsa anijet dhe avionët kinezë u zhvendosën pranë vijës mesatare të ngushticës së Tajvanit.

Pamjet surreale tregojnë momentin e çuditshëm që një kolonë tankesh kineze përshkon rrugën e tyre përgjatë një plazhi të mbushur plot turistik në bregun përballë Tajvanit.

Retorika e shtuar ka ngjallur frikën e inkursioneve më të mëdha të avionëve luftarakë nga Kina në territorin e Tajvanit.

Tetorin e kaluar, një rekord prej 56 avionësh luftarakë kinezë hynë në zonën e identifikimit të mbrojtjes ajrore të Tajvanit, duke përkuar me stërvitjet ushtarake të udhëhequra nga SHBA aty pranë.

Kina potencialisht mund të mbajë këtë nivel të lojërave luftarake ajrore për ditë, nëse jo javë, duke shtrirë forcat më të vogla ajrore të Tajvanit ndërsa kërkon të largojë avionët.

Pekini do të duhet të përgjigjet ushtarakisht “në një mënyrë që është një përshkallëzim i qartë nga shfaqjet e mëparshme të forcës,” i tha MSN Amanda Hsiao nga Grupi i Krizave me bazë në Tajvan.

Thashethemet po qarkullojnë edhe për një test të mundshëm rakete pranë Tajvanit si një akt provokimi.

Në stërvitjen më të fundit ushtarake në Detin e Kinës Jugore në gusht 2020, Ushtria Çlirimtare Popullore lëshoi ​​raketa balistike “bartës-vrasës” në përgjigje të dukshme ndaj stërvitjeve detare të SHBA.

Kina gjithashtu mund t’i imponojë dhimbje ekonomike Tajvanit, si partneri më i madh tregtar i vendit ishullor.

Të hënën, Taipei pati një paraqitje të shkurtër të kësaj pasi Pekini ndaloi importet e ushqimit nga më shumë se 100 furnizues tajvanezë.

Kina ka goditur gjithashtu liderë të ndryshëm tajvanezë me sanksione, duke përfshirë ndalimin e udhëtimit në kontinent.

Nëse Kina ndërpret transportin në ngushticën e Tajvanit, një rrugë kryesore tregtare globale, kjo mund të dëmtojë ekonominë e saj.