“Kur vjedh kryeministri korrupsioni kthehet në sistem!”, Berisha: E bënë korridorin blu me 3D, tani hapin tenderin me 22 mln euro/km

Kreu i Partisë Demokratike, Sali Berisha, në një takim me ekspertë, sipërmarrës dhe qytetarë në Vlorë është shprehur se është shteti ai që duhet të bëjë gjithçka që turizmi të ketë sukses.









Berisha u ndal edhe tek tenderi për rrugën Milot-Fier, për të cilën u shpreh se ka vjedhje.

“I takon shtetit të bëjë gjithçka për suksesin e turizmit dhe nuk humbet. Programin e PD për turizmin ne do ta bëjmë së bashku. Del tani shpall tenderin pasi na kishte thënë. Korridorin blu e bënte me 3 D dhe tani kthehet në rrugën e zakonshme dhe hap tenderin Milot Fier me 22 mln euro km. Autosdrada Levan-Vlorë është rruga më e gjerë e ndërtuar me 2.3 mln euro për km dhe ka dy ura shumë të gjata mbi Vjosë.

Ky vjedh, ndaj nuk rriten rrogat dhe rritet vetëm borxhi. Njerëzit ikin. Nga duhet ta fillojë? Nëse më pyesni mua një faktor është vota, vota e lirë. Nëse na ka munguar në histori ajo ka qenë vota. Joe Biden sot president i SHBA, në vitin 2004, tha: Shqipëria është vend i mrekullueshëm por ka një problem të madh, ata nuk votojnë të lirë. Ajo deklaratë na shërbeu kundër Fatos Nanos. Ne duhet ta fillojmë me votën dhe nuk duhet kurrë të heqim përgjegjësinë për votën. Shteti ligjor funksionon vetëm nëse del nga vota e lirë. Ne do të bëjmë një luftë të madhe pa kompromis kundër vjedhjes së qytetarëve shqiptare.

Unë ju garantoj se në qeverisjen e ardhshme do të kapim kohë që humbëm dhe do ecim me shpejtësi të mëdha. Do ta fillojmë nga qytetari, rroga, pensionet. Ky vend ka të ardhura sa për të mos pasur asnjë qytetar në varfër ekstreme. Por është ligj po vodhi kryeministri, korrupsioni shndërrohet në sistem. Ky është armik. Ishte Fatos Nano por ai pranoi, ishte në pushtet dhe u largua dhe edhe dorëheqje. Ky nuk njeh dorëheqje. Ky ka kryer kaq shumë afera sa është i tmerruar nga vetja e tij dhe të gjithë i duken vampirë. Ju ftoj siç e përzutë, pasi ju e përzutë këtë herë, u detyrua të zgjedhë Durrësin, të ikë ai nga Shqipëria dhe jo ne”, tha Berisha.