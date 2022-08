Lubonja për tragjedinë në Potam: Shteti është i kapur, të fortët e mbështetur nga pushteti nuk pyesin për ligje!

Analisti Fatos Lubonja, në rubrikën “opinion” në News24, ka folur në lidhje me ngjarjen e tmerrshme që ka tronditur ditën e djeshme opinioni publik, pasi një vajzë 7-vjeçare ka humbur jetën pasi u përplas nga një gomone e drejtuar nga Arjan Tase, shefi i policimit në Komunitet në Drejtorinë Vendore të Policisë Elbasan









Lubonja u shpreh se të tillë persona kanë kapur shtetin, nga ku edhe gjejnë sigurinë të veprojnë si duan e të thyejnë ligjet e rregullat, pasi e dinë që nuk do të përballen nga pasojat.

“Pashë kryeministrin që quante kafshëri reagimin e opozitës, është kjo një ngjarje rastësore që po e ekzagjerojmë se na duhet, apo ka një fenomen, kjo “kafshëri” është militantizëm apo ka një arsye.

Kjo ngjarje është përtej aksidentit. Problemi qëndron në atë që kemi të bëjmë me një njeri të policisë që ka një skaf dhe thyen të gjitha rregullat.

Është një individ apo kulturë e atyre që qeverisin?

Këtu prej kohësh, por së fundi është rënduar, shtetin e kanë kapur të fortët, ata që nuk pyesin për ligjin e i vënë koburen policisë si në Elbasan, që kanë bashkëpunim me shtetin dhe ndjehen të sigurt për të bërë arrogantin.

Lexova reagimin e Blendi Gonxhes, dhe përshkroi atë që ndodh me ata që i quajti njerëz me zinxhirë floriri në qafë.

Është një gjë që e kam jetuar edhe unë edhe pse nuk shkoj kurrë në jug në këtë kohë sepse është dhuna e këtyre të fortëve me akte të tilla, që ngrenë muzikën e s’u thotë askush asgjë.

Kam shkuar një herë në Jalë dhe kam marrë makinën në 2 të natës iu ngjita malit ku mund të flija pak në makinë sepse zhurma nga Folie Marine ishte e tmerrshme.

Këta janë zotërit e Shqipërisë sot. Kjo i revolton njerëzit.

Edhe në Tiranë shihet kjo, zënë vendin e parkimit dhe thonë është i imi, bëjnë ndërtime pa leje, është gjithë kjo atmosferë që e bën më të nxehtë këtë ngjarje dhe jep këtë reagim. mendoj se duhet parë kështu jo vetëm si një ngjarje në vetvete”, u shpreh ai.

Lubonja shtoi se problemi në krijimin e situatave të tilla nuk qëndron në forcimin e ligjeve, pasi ligjet i kemi në nivele europiane, por në faktin që ato nuk zbatohen.

“Nuk është se na mungojnë ligjet, i kemi të standardeve europiane, e vështira është ti respektosh. edhe pse janë ligjet, të fortët e mbështetur nga pushteti nuk pyesin për ligje. Kjo nis nga lart nga kryeministri i pari që nuk pyesin për ligje. Nëse do të bëjmë një analizë më të thellë, më kujtohet: Çdo popull ka qeverinë që meriton. Jo vetëm qeveria është pasqyrë e popullit, por edhe populli mund të bëhet pasqyrë e qeverisë kur ata lart sillen me integritet.

Kur merr kriminelët e mbrohesh prej tyre si në rastin e Elbasanit, ata që shoqëruan Ramën e kërcënuan protestuesit i vunë koburen në kokë policisë, kur sillesh kështu e thua jam krenar për ju, atëherë ata të fortët marrin zemër e të imitojnë ty. Është modeli që jepet nga lart jo se shqiptarët janë vetëm të mirë sepse kanë problemet e tyre, problem është që ata në pushtet vijnë me idenë të luftojnë një kulturë të tillë por janë ata që bëhen promotorë të kësaj kulture dhe bashkëpunojnë më shumë me këta njerëz. Kjo situatë është e rrezikshme”, tha ai.