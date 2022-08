Si një pushtim kinez i Tajvanit do të çonte në një mungesë globale të telefonave celularë dhe kompjuterëve

Mundësia e pushtimit të Tajvanit nga Kina, në një kohë kur marrëdhëniet mes dy vendeve po përkeqësohen me shpejtësi, po shkakton shqetësim intensiv në industrinë e teknologjisë. Në rast lufte, thonë ekspertët, fabrika më e avancuar e prodhimit të çipave në botë, e vendosur në Tajvan, do të bëhej “jo funksionale”, duke e zhytur zinxhirin global të furnizimit në kaos. Kjo për shkak se rezultati do të ishte mungesa e telefonave inteligjentë, kompjuterëve dhe sensorëve të frenave.









Tensioni u përkeqësua pas vizitës së kryetares së Dhomës së Përfaqësuesve të SHBA-së, Nancy Pelosi, në Tajvan, pavarësisht paralajmërimeve të Kinës. Pekini argumenton se vizita shkel parimin “një Kinë”. Pelosi mbërriti në qytetin e Taipeit dhe u përshëndet nga Sekretari i Shtetit, përpara se ministria e jashtme e Kinës të kritikonte masën.

“Të gjithë janë humbës”

Në të njëjtën kohë, prodhuesi i çipave të Apple, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC )paralajmëroi se çdo luftë midis Tajvanit dhe Kinës do të rezultonte në “të gjithë humbës” pasi do të shkaktonte trazira ekonomike.

Shefi i TSMC Mark Liu tha në fillim të kësaj jave se prodhuesi i çipave, i cili është gjithashtu prodhuesi më i madh i gjysmëpërçuesve në botë, nuk do të jetë në gjendje të operojë në rast të një pushtimi kinez.

“Askush nuk mund ta kontrollojë TSMC me forcë. Nëse ndërmerrni aksione ushtarake ose pushtoni, do ta bëni centralin të pafuqishëm”, tha ai për CNN.

Kreu i kompanisë shpjegoi se uzina është një strukturë e sofistikuar prodhimi dhe varet nga lidhja në kohë reale me botën e jashtme, Evropën, Japoninë dhe SHBA-në, për çështje që variojnë nga materialet dhe kimikatet deri te pjesët e këmbimit dhe programet kompjuterike. Prandaj ai i bëri thirrje Pekinit që të mendojë dy herë përpara se të ndërmarrë ndonjë veprim, pasi Kina përbën 10% të operacioneve të uzinës.

Vitin e kaluar, uzina prodhoi më shumë se 60% të gjysmëpërçuesve në botë. Kreu i kompanisë u bëri thirrje të gjithë të interesuarve që të shmangin luftën në mënyrë që motori i ekonomisë botërore të kthehet. Në të njëjtën kohë, ai tha se ne mund të mësojmë nga pushtimi rus i Ukrainës, pasi lufta shkaktoi humbje si në Perëndim, ashtu edhe në Rusi dhe Ukrainë.